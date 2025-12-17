Mi következik a benzinkutakon? Itt egy előrejelzés

A holtankoljak.hu szakportál szerint nem kell arra számítani, hogy változnak a hazai üzemanyagárak, ugyanis csütörtöktől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad.

Az autósok szerdán az alábbi átlagárakkal találkozhatnak a benzinkutakon:

95-ös benzin: 562 forint/liter

Gázolaj: 573 forint/liter

Ahogy az grafikonunkon is látszik, a keddi árszinthez képest a benzin ára átlagosan 3, míg a gázolaj ára 2 forinttal csökkent szerdára.

