Mi következik a benzinkutakon? Itt egy előrejelzés

Nyugalmas napok jönnek.

A holtankoljak.hu szakportál szerint nem kell arra számítani, hogy változnak a hazai üzemanyagárak, ugyanis csütörtöktől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad.

Az autósok szerdán az alábbi átlagárakkal találkozhatnak a benzinkutakon:

  • 95-ös benzin: 562 forint/liter
  • Gázolaj: 573 forint/liter

Ahogy az grafikonunkon is látszik, a keddi árszinthez képest a benzin ára átlagosan 3, míg a gázolaj ára 2 forinttal csökkent szerdára.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

