Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Mi lehet a Karmelita kolostor sorsa a kormányváltás után?

Megszólalt az átalakítást végző építész.

Magyar Péter már bejelentette, hogy a miniszterelnöki iroda a Tisza-kormány alatt valamelyik, a Parlament közelében található minisztériumi épületben működik majd, így a Karmelita eddigi funkcióját biztosan nem tölti be majd tovább. De akkor mi lehet belőle?

Az egyik legnépszerűbb javaslat az elszámoltatási hatóság ide költöztetése volt, Zoboki Gábor, a Karmelita kolostor átépítését végző építésziroda vezetője szerint azonban a várbeli épületbe nem való a végrehajtó hatalom. Ennek a hatalmi ágnak – a törvényhozás és a bíróság mellett – a Kossuth téren van a helye – derült ki szavaiból. Az Index kérdésére úgy fogalmazott:

„(…) innen nyílik a legszebb kilátás a városra. A cellás kialakításnak köszönhetően helyet adhat irodáknak éppúgy, mint szállásnak, a szép, nagy termei pedig akár nemzeti bálteremként is funkcionálhatnak.”

Az építész szerint a három hatalmi ágnak – törvényhozás, végrehajtás, bíróság – egymáshoz közel kell működnie, és erre tökéletes a Kossuth tér. Hozzátette:

„Egy demokratikus berendezkedésben a Miniszterelnökségnek jobb helye van a Kossuth téren, de a Karmelita az Alkotmánybíróságnak már helyet adhat, vagy lehet vallási, kulturális centrum.”

Kiemelte, az épület úgy van kitalálva, hogy a nagyobb termek az utcáról is megközelíthetők, tehát lehet olyan része az épületnek, amit megnyitnak a nagyközönség előtt. Az épület tehát multifunkciós térként is működhet.

Ezermilliárdokat szerezhet vissza Magyar Péter a kétharmaddal

Április 12-én 16 év után megbukott az Orbán-rendszer. A Tisza Párt kétharmados felhatalmazással teljesen átrendezné a sakktáblát: közjogi méltóságokat váltana le, alapjaiban szervezné újra a közmédiát (minderre már jelezte is szándékát), és több ezer milliárd forintot szerezhet meg a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok államosításával. De mennyire indokoltak ezek a lépések? Mennyiben tud felnőni Magyar Péter a miniszterelnöki feladathoz? Hoz-e gyökeres változást a külpolitikában is, vagy egyes területeken – migránsok és Ukrajna támogatásának elutasítása, a nemzetközileg körözött Netanjahu meghívása Magyarországra – az orbáni vonalat követi? És mit várunk mi a következő négy évtől?

