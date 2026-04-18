Mi lehet a Karmelita kolostor sorsa a kormányváltás után?

Magyar Péter már bejelentette, hogy a miniszterelnöki iroda a Tisza-kormány alatt valamelyik, a Parlament közelében található minisztériumi épületben működik majd, így a Karmelita eddigi funkcióját biztosan nem tölti be majd tovább. De akkor mi lehet belőle?

Az egyik legnépszerűbb javaslat az elszámoltatási hatóság ide költöztetése volt, Zoboki Gábor, a Karmelita kolostor átépítését végző építésziroda vezetője szerint azonban a várbeli épületbe nem való a végrehajtó hatalom. Ennek a hatalmi ágnak – a törvényhozás és a bíróság mellett – a Kossuth téren van a helye – derült ki szavaiból. Az Index kérdésére úgy fogalmazott:

„(…) innen nyílik a legszebb kilátás a városra. A cellás kialakításnak köszönhetően helyet adhat irodáknak éppúgy, mint szállásnak, a szép, nagy termei pedig akár nemzeti bálteremként is funkcionálhatnak.”

Az építész szerint a három hatalmi ágnak – törvényhozás, végrehajtás, bíróság – egymáshoz közel kell működnie, és erre tökéletes a Kossuth tér. Hozzátette:

„Egy demokratikus berendezkedésben a Miniszterelnökségnek jobb helye van a Kossuth téren, de a Karmelita az Alkotmánybíróságnak már helyet adhat, vagy lehet vallási, kulturális centrum.”

Kiemelte, az épület úgy van kitalálva, hogy a nagyobb termek az utcáról is megközelíthetők, tehát lehet olyan része az épületnek, amit megnyitnak a nagyközönség előtt. Az épület tehát multifunkciós térként is működhet.