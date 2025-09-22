Mi történik? Ezer magyar tartalékos vonul be

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Magyar Honvédség rendszerváltás óta legnagyobb és legösszetettebb gyakorlata: hétfőn több mint ezer tartalékos vonul be a területvédelmi ezredekhez olyan kiképzésre, amely szervesen kapcsolódik az Adaptive Hussars 2025 műveleteihez – jelentette be dr. Drót László dandártábornok, a Magyar Honvédség Területvédelmi és Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka.

A NATO-keretek között megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat lehetőséget biztosít a tartalékos katonáknak arra, hogy széles körben megmutassák képességeiket – tette hozzá a dandártábornok.

A most bevonult állománnyal kétezer fölé emelkedik a szeptember 1-jén elindított védelmi gyakorlatba bevont tartalékosok száma – írja az Infostart.

A hosszú hónapokig tervezett, több vármegyére kiterjedőműveletekben a honvédség minden alakulata érintett, a hivatásos, szerződéses és tartalékos katonák a közös feladatok végrehajtásával tesztelik és egyben fejlesztik is a haderő reagálóképességét és működési hatékonyságát.

Tartalékos katonák is hadgyakorlatoznak

Fotó: honvedelem.hu

A tartalékosok a következő hetekben kisebb egységekben gyakorolják a műveleti eljárásokat, az együttműködés rendjét, őrzés- és közvetlen védelmi feladatokat látnak el, valamint ellenőrző-áteresztő pontokat működtetnek.

Lőgyakorlatok mellett elsősegélynyújtás, veszélyhelyzet-kezelés, továbbá tájékozódási, híradó- és rádiózási felkészítés is szerepel a tematikában. A felkészítés egyes alakulatoknál folyami átkelések biztosítására és légvédelmi eszközök közvetlen védelmére is kiterjed, de érinthet olyan feladatokat is, mint dunai hidak és átkelőhelyeket őrzése, szállítmány-kísérés, vagy éppen katasztrófavédelem.