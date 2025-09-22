Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Hadügy, védelem, honvédelem

Mi történik? Ezer magyar tartalékos vonul be

mfor.hu

Hétfőn több mint ezer tartalékos vonul be a területvédelmi ezredekhez, kapcsolódva egy nemzetközi hadgyakorlathoz – jelentette be a honvédség.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Magyar Honvédség rendszerváltás óta legnagyobb és legösszetettebb gyakorlata: hétfőn több mint ezer tartalékos vonul be a területvédelmi ezredekhez olyan kiképzésre, amely szervesen kapcsolódik az Adaptive Hussars 2025 műveleteihez – jelentette be dr. Drót László dandártábornok, a Magyar Honvédség Területvédelmi és Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka.

A NATO-keretek között megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat lehetőséget biztosít a tartalékos katonáknak arra, hogy széles körben megmutassák képességeiket – tette hozzá a dandártábornok.

A most bevonult állománnyal kétezer fölé emelkedik a szeptember 1-jén elindított védelmi gyakorlatba bevont tartalékosok száma – írja az Infostart.

A hosszú hónapokig tervezett, több vármegyére kiterjedőműveletekben a honvédség minden alakulata érintett, a hivatásos, szerződéses és tartalékos katonák a közös feladatok végrehajtásával tesztelik és egyben fejlesztik is a haderő reagálóképességét és működési hatékonyságát.

Tartalékos katonák is hadgyakorlatoznak
Tartalékos katonák is hadgyakorlatoznak
Fotó: honvedelem.hu

A tartalékosok a következő hetekben kisebb egységekben gyakorolják a műveleti eljárásokat, az együttműködés rendjét, őrzés- és közvetlen védelmi feladatokat látnak el, valamint ellenőrző-áteresztő pontokat működtetnek.

Lőgyakorlatok mellett elsősegélynyújtás, veszélyhelyzet-kezelés, továbbá tájékozódási, híradó- és rádiózási felkészítés is szerepel a tematikában. A felkészítés egyes alakulatoknál folyami átkelések biztosítására és légvédelmi eszközök közvetlen védelmére is kiterjed, de érinthet olyan feladatokat is, mint dunai hidak és átkelőhelyeket őrzése, szállítmány-kísérés, vagy éppen katasztrófavédelem.

Orbán VIktor: Brüsszelre az vár, mint a Római Birodalomra

Orbán Viktor megtartotta a nagyjából félórásra nyúlt parlamenti évadnyitó beszédét. 

Szavazzon! Magyar Péter gyűlése, vagy Orbán Viktor békemenete?

Szavazzon! Magyar Péter gyűlése, vagy Orbán Viktor békemenete?

Két rendezvényt is beígértek október 23-ra. 

Ügyvédkör: törvénysértő, hogy Lánczi Tamás DPK-alapító

Orbán Viktorhoz fordultak az ügyvédek a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke miatt.

Mészáros Lőrincnek már kormányablaka is van

Mészáros Lőrinc autókereskedésében nyílt meg. 

Magyar Péter felveszi a kesztyűt, tömeget vinne az október 23-ai békemenet ellen

Magyar Péter felveszi a kesztyűt, tömeget vinne az október 23-ai békemenet ellen

A Tisza Párt eddigi legnagyobb rendezvényét ígéri.

Mától nincs több politikai hirdetés a Google felületein

Mától nincs több politikai hirdetés a Google felületein

Eltűnnek a Youtube-ról a politikai hirdetések – írja a Telex.

Kozma Lajos

A Fidesz jelöltje nyert a VIII. kerületben

Kozma Lajos nyert a VIII. kerületben, máshol független és helyi szervezetek jelöltjei végeztek az élen. 

Indul a Parlamentben az őszi ülésszak: itt vannak a részletek

Indul a Parlamentben az őszi ülésszak: itt vannak a részletek

Háromnapos üléssel kezdi őszi rendes ülésszakát a parlament. Hétfőn megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, és a tervek szerint húsz mentelmi ügyet is megvitatnak a képviselők.

Poloskatörvény, második felvonás: kezdődik a parlament őszi ülésszaka

Poloskatörvény, második felvonás: kezdődik a parlament őszi ülésszaka

Belecsap a kormány a mesterséges intelligenciába: jöhet a Magyar AI-tanács. Eközben túl sok nemzetbiztonsági átvilágítás jut a titkosszolgálatnak, Rogán Antal ezért csökkentené az erre kötelezett munkakörök számát. A kistelepülések önkormányzatai kéretlen ingatlanokat kaphatnak, és folytatódhat az átláthatósági törvény tavasszal félbeszakított vitája is.

„A KSH emberei már nem győzik az eredmények hamisítását?” Olvasóink nagyon kiakadtak

Nagy Márton szerint Magyarország számára az AI kitörési pontot jelent: a 2025-2030-as AI stratégia célja, hogy a mesterséges intelligencia piaci alkalmazása 15 százalékos GDP-többletet generáljon. Olvasóink elmondták, mit gondolnak Nagy Márton nagyratörő terveiről. 

