Mi történt? Egyre lejjebb megy Szijj László szuperjachtjának ára

A Seagull MRD elődje a szintén méltán híres Lady MRD volt. Utóbbit 2020 márciusában is hirdették meg egy oldalon, és úgy tűnik, két évvel később sikerült túladni rajta. Mindeközben lehet, hogy egy újabb szuperjacht kerül magyar tulajdonba. A Vsquare 2024 tavaszán számolt be arról, hogy egy titokzatos magyarországi ügyfél egy 73 méter hosszú jachtra adott le rendelést a Sanlorenzo nevezetű cégnél, ami a hajót 2028-ban szállítaná majd le mintegy 100 millió dollárért.

Hozzátették, a használt jachtok iránti kereslet is hasonló mértékben csökkent, aminek eredményeként megnyúltak az eladási idők. A kereslet csökkenés oka az európai gazdaság gyengélkedése mellett az, hogy a fontos vevőnek számító orosz oligarchák kiestek a piacról, illetve ellátási láncok járványidőszak utáni megszakadása nagyon megnyújtotta a gyártási időt, és az alapanyagok drágulása miatt az árak is jelentősen emelkedtek.

A G7 szerint a mostani ár aktuális árfolyamon 3,2 milliárd forinttal marad el az eredetitől, de valójában azonban nem bukik ennyit az eladó, a hazai fizetőeszköz ugyanis időközben jelentősen gyengült az euróhoz képest, így (az árfolyamhatást is figyelembe véve) a forintban kifejezett ár csak 2,3 milliárddal lett alacsonyabb.

A luxusjachton korábban megfordultak Mészáros Lőrinc gyerekei, illetve üzlettársai is, mint például Jászai Gellért vagy Barna Zsolt, és mint azt Átlátszó észrevette 2023 nyarán, a hajót, ami Szíjj László kormányközeli üzletemberhez köthető, 32,9 millió euróért (az akkori árfolyamon 12,5 milliárd forint) hirdették meg, most viszont 24,95 millió euróért lehet megvásárolni.

Januárban újabb 1,95 millió euróval, azaz jelenlegi árfolyamon közel 800 millió forinttal csökkentették a Seagull MRD szuperjacht árát – írja a G7. A horvátországi Trogirban horgonyzó 50 méteres hajónak, amit az olasz Benetti épített és 2020-ban adtak át, már 2024 szeptemberében is engedtek az árából, akkor 1 millió euróval (akkori árfolyamon kb. 396 millió forinttal) lett olcsóbb, sőt 2024 elején is csökkentették az eredeti összeget.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!