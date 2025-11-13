Mi történt? Két felsővezető is távozik az egyik legnagyobb kereskedelmi televíziótól

Az RTL-nél új időszámítás kezdődik, ugyanis az RTL Csoport új vezetést kap: 2026 májusában Clément Schwebig váltja Thomas Rabe vezérigazgatót. A vezérigazgató-helyettes, Elmar Heggen aki egyben COO-ként (ügyvezető igazgató) is irányította az RTL-t, 2025 végén „saját kérésére” távozik posztjáról, az RTL Csoport vezérigazgató-helyettesi és COO (ügyvezető igazgatói) pozíciójáról. Heggen a továbbiakban is tagja marad az RTL Csoport igazgatótanácsának, viszont már nem ügyvezető igazgatóként – írja a Média1.

A vezetőváltást követően az RTL Csoport ügyvezető bizottsága Clément Schwebigból (CEO) és Björn Bauerből (CFO) fog állni. Az RTL Csoport a vezetőségben hamarosan megtörténő változásokkal kapcsolatban így nyilatkozott:

„Az RTL fejlődésének következő fázisába érkezett. Az RTL Csoport Igazgatótanácsa úgy döntött, hogy Clément Schwebig, aki jelenleg a Warner Bros. Discovery (Wbd) Nyugat-Európa és Afrika régióért felelős elnöke és ügyvezető igazgatója, 2026 májusában Thomas Rabe utódjaként átveszi az RTL Group vezérigazgatói tisztségét. Várhatóan csatlakozik majd az RTL Group Igazgatótanácsához is. Elmar Heggen saját kérésére 2025 végéig távozik az RTL Group vezérigazgató-helyettesi és COO pozíciójából. Továbbra is az RTL Group Igazgatótanácsának tagja marad”.