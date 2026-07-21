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Közélet Gulyás Gergely

Mi történt? Még Tusványosra sem megy el Gulyás Gergely

mfor.hu

A szervezők sem tudják, hogy miért döntött így a Fidesz nemrég lemondott frakcióvezetője. 

Gulyás Gergely idén nem vesz részt Tusványoson, ezért elmarad az RMDSZ-elnökével, Kelemen Hunorral meghirdetett beszélgetése - erősítette meg a rendezvény sajtófőnöke a Transtelex kérdésére - írja a Telex. 

Magyarország és Románia helyzete a változó Európában című panel még korábban szerepelt a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor programjában, később azonban eltűnt onnan. A szervezők közlése szerint azért törölték a programpontot, mert Gulyás Gergely nem tud elutazni Tusnádfürdőre. A beszélgetést nem tartják meg más időpontban vagy más formában sem. A programot akkor módosították, amikor a szervezők megtudták, hogy Gulyás nem tud részt venni a rendezvényen.

Kelemen Hunor a Transtelexnek megerősítette, hogy nem találkozik Gulyással Tusnádfürdőn. Az RMDSZ elnöke azt is pontosította, hogy nem politikai egyeztetésről, hanem egy nyilvános panelbeszélgetésről lett volna szó, amelyet más formában sem tartanak meg. A panel moderátora Pataky István, a Maszol főszerkesztő-helyettese lett volna, aki a Transtelextől értesült arról, hogy a beszélgetés elmarad.

 

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