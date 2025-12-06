Mi történt? Orbán Viktor egy tollvonással két határidőt is meghosszabbított

A Magyar Közlönyben péntek este megjelent kormányhatározat szerint a vártnál lassabban zajlik két fontos épület rekonstrukciója.

A miniszterelnök által jegyzett határozat szerint a módosítással

a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójának befejezési határideje 2026 januárjáról 2027. decemberre módosul;

míg az Országház belső rekonstrukciójának és modernizációjának befejezési határideje 2026. december 31-ről 2027. június 30-ra módosul.

Azt, hogy mi okozza a jelentős, fél, illetve közel egy éves csúszást az építkezések befejezésében, a kormányhatározatban nem indokolták meg.