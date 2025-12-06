1p

Elkerülhetetlen lesz a választások utáni megszorítás?
Közélet Ingatlan Orbán Viktor

Mi történt? Orbán Viktor egy tollvonással két határidőt is meghosszabbított

mfor.hu

A vártnál lassabban haladnak az épületrekonstrukciók.

A Magyar Közlönyben péntek este megjelent kormányhatározat szerint a vártnál lassabban zajlik két fontos épület rekonstrukciója.

A miniszterelnök által jegyzett határozat szerint a módosítással

  • a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójának befejezési határideje 2026 januárjáról 2027. decemberre módosul;
  • míg az Országház belső rekonstrukciójának és modernizációjának befejezési határideje 2026. december 31-ről 2027. június 30-ra módosul.

Azt, hogy mi okozza a jelentős, fél, illetve közel egy éves csúszást az építkezések befejezésében, a kormányhatározatban nem indokolták meg.

Már keresik a Citadella éttermének és ajándékboltjának üzemeltetőjét

A felhívás a Hivatalos Értesítőben jelent meg.

Karácsony Gergely főpolgármester kiáll a főváros jussáért

Karácsony Gergely keményen visszaszólt az orbáni javaslatra

Magyarország kormánya uzsoráskormány – reagált a főpolgármester arra a kormányhatározatra, amely úgy segítene Budapestnek, hogy hitelre kényszerítené.

Többen gondolják úgy, hogy a Tisza győzelme okozna nekik anyagi előnyt

Többek közt ez derült ki a 21 Kutatóközpont friss, közösségi finanszírozású kutatásából.

A „Tisza-csomag” megmutatja, mekkora bajban van Orbán Viktor

Mesterséges intelligencia lehet, hogy van a kormány környékén, de valódiból elég rosszul állhatnak. Többet árul el Orbán Viktor rendszeréről a tiszás „megszorítócsomag”, mint arról, mit is csinálna egy Tisza-kormány. Jegyzet a hét eseményeiről.

A kormány adósságba kergeti Budapestet, börtönnel fenyegeti vezetőit

Megérkezett a törvényjavaslat az Orbán Viktor által ígért „segítségre” a főváros lehetetlen pénzügyi helyzetének megváltoztatására.

L. Simon László projektvezetőként tér vissza a Nemzeti Múzeumba

A korábbi igazgatót Zsigmond Gábor jelenlegi főigazgató kérte fel projektvezetőnek a palástterem felújítására.

Tordai Bence színvallásra kényszeríti a kormánypártokat Budapest-ügyben

A képviselő határozati javaslatot nyújt be az országgyűlésben, hogy a költségvetésből utalják szerinte a fővárosnak járó összegeket.

Példa nélküli bejelentést tett Magyar Péter a választásokkal kapcsolatban

Jöhet a 100 ezer forint iskolakezdési támogatás.

Jó hír: leállítja a kormánypropagandát a mozifilmek előtt a Cinema City

Megértették a nézők igényit.

Orbán Viktor miről beszél a Kossuth Rádióban?

Orbán szerint úszik az Európai Unió a korrupcióban.

