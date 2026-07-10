Mi történt? Orbán Viktort kórházban kapták lencsevégre

Panyi Szabolcs egy, a budapesti Karolina úti Sportkórházban csütörtökön készült fényképet posztolt, amelyen Orbán Viktor látható, amint testőreivel kilép az épületből. Az oknyomozó újságíró Facebook-bejegyzésében azt írta, a látogatásról információkkal rendelkező forrásai szerint az egykori miniszterelnök fekete kisbusza a bejárat előtt várakozott.

Havasi Bertalan korábban már elárulta, hogy Orbán Viktor miért nem vett részt a tüntetésen. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint nem szerette volna a volt kormányfő, hogy jelenlétével elterelődjön a figyelem a fő célról, a Sulyok Tamás melletti kiállásról. Cáfolta továbbá azt is, hogy Orbán külföldi távolléte miatt nem ment el a demonstrációra.

A lenti fotó alapján Orbán valóban Budapesten volt

– támasztotta alá Havasi információit Panyi, majd hozzátette, ő is kereste a kommunikációs igazgatót.

Mint ismeretes, Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn, az Országházban bejelentette, hogy a Fidesz tüntetést szervez az Alaptörvény 17. módosítása, hangsúlyosan annak a Sulyok Tamás köztársasági elnököt a pozíciójából eltávolító pontja miatt. A Fidesz úgy látja, hogy a Tisza Párt önkényuralmat épít.

A demonstrációt #StopÖnkény néven népszerűsítették, az esemény kommunikációjában Orbán Viktor is részt vett, ám azon nem vett részt. A Sándor-palotánál beszédet mondott Áder János volt köztársasági elnök, aki épp az elmúlt napokban keveredett üzengetésbe Magyar Péterrel. Utoljára Áder üzent Magyarnak: „A bíróságon találkozunk”.

Egyesek pár ezres tömegről beszéltek, ám a Bloomberg 1000 főre saccolta a csütörtök este 6 órakor megjelent emberek nagyságát.