Miből él Matolcsy Ádám? Választ adott a kérdésre

Szerinte a hírekben megjelenő képek szándékosan túlzóak, a rosszhiszemű lejáratókampány bizonyítékai. Arra, hogy van-e olyan magántőkealap, amiben van tulajdonrésze, és ha igen, melyek ezek, azt felelte, Magyarországon és külföldön egyaránt rendelkezik befektetési jeggyel, de hogy ez mit takar, az nem derült ki. Az egyik kérdés arra vonatkozott, miért lakott abban a svábhegyi villában, amit az MNB alapítványa kutatási központnak vett meg, majd később eladat. Matolcsy Ádám erre azt felelte, nem költözött be, csupán egy időszakra kibérelte, de soha nem tartózkodott benne úgy, hogy az alapítványi tulajdonban volt.

Hogy miből él, arra azt írta, számos külföldi érdekeltsége van, jelenlegi bevételeinek legnagyobb része is a külföldi cégekből származik. „Nyilvános adatok alapján Önök is hozzáférnek magyar vállalkozásaim egy részének árbevételéhez és eredményéhez, ami megfelelő adózott jövedelmet biztosít családom eltartására.”

Csoda történt – írta a Telex. Matolcsy György volt jegybankelnök fia az elmúlt napokban írásban válaszolt a hírportál több kérdésére is. „Minden jövedelmem legális, nem élek életvitelszerűen Magyarországon immár négy éve – írta az üzletember. – Édesapám már nem jegybankelnök, senki nem lopta el az MNB vagy az MNB alapítvány vagyonát, hiszen továbbra is a mérlegén vannak a vagyoneszközök.” Itt minden bizonnyal arra utal, hogy az MNB-alapítvány, a Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. legfrissebb mérlege alapján az eszközök soron papíron valóban kimutatható több mint 400 milliárd forintnyi vagyon, amiből a legtöbb, 260 milliárd forint értékpapírokat tükrözött.

