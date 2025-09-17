Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség? Somogyi Zoltánt kérdezzük a Klasszis Klub Live-ban

A szeptember 24-én, szerdán 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

Magyar Péternek a közéletbe való másfél évvel ezelőtti berobbanása óta a Tisza Párt fokozatosan növelte a népszerűségét. A 2024. júniusi európai parlamenti választásokon még csak megközelíteni tudta a Fideszt, ám azt követően beérte, majd elé is került. Előnye a közvélemény-kutatások talán legfontosabbnak tekinthető kategóriájában, a biztos pártválasztók körében fokozatosan nőtt.

Egészen idén nyárig. Az utóbbi hetekben mintha bebetonozódott volna a két nagy rivális közötti különbség. Folyik a találgatás, ennek mi lehet az oka? Netán a Fidesz aktivizálódásának, a Harcosok Klubja, a Digitális Polgári Körök csatasorba állításának?

Az erőviszonyok már azelőtt megmerevedtek, hogy a Tisza gazdasági szakértője az őszi politikai szezon nyitányának tekinthető kötcsei vasárnapon – még Orbán Viktor mozgósító beszéde előtt – felfedte, ha megnyernék a jövő áprilisban esedékes választásokat, akkor – kormányra kerülve – az adórendszerben nagyobb változtatásokat hajtanának végre, a személyi jövedelemadó és az általános forgalmi adó is módosulna.

Somogyi Zoltán szeptember 24-én, szerdán 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége

Fotó: Klasszis Média

Ezekre az elképzelésekre a Fidesz (és a kormány) is azonnal lecsapott, úgy beállítva a Tisza elképzeléseit, mintha Magyar Péter pártja adóemelésre készülne, amellyel valamennyi magyar rosszabbul járna. Bár „postafordultával” cáfolta ezeket a vádakat a legnagyobb ellenzéki párt vezetője, kihangsúlyozva, nemhogy szigorításra készülnek, éppen ellenkezőleg, mintegy 2 millió magyar zsebében több maradna, kérdés, mi maradt meg jobban a fejekben: a tényekkel ellentétes állítás vagy a cáfolat?

Azt sem lehet előre látni, milyen hatása lehet annak, hogy két közösségi média, a Facebook és az Instagram is követi a Google tavalyi lépését és októbertől megszünteti a politikai, választási vagy társadalmi kérdésekkel kapcsolatos hirdetéseket az Európai Unión belül. Ez elsősorban az e felületeken való megjelenésre óriási összegeket költő Fidesz esélyeit befolyásolhatja, kérdés, van-e B-terv a nagyobbik kormánypárt fiókjában.

És az is érdekes lehet, milyen formában hozzák vissza a májusban amilyen gyorsan bedobott, olyan rapid módon parkolópályára is tett átláthatósági – vagy ahogy a tartalma alapján nevezik: ellehetetlenítési – törvénytervezetet, -javaslatot.

Mindezeket tervezzük átbeszélni a következő Klasszis Klub Live-ban Somogyi Zoltánnal, a Political Capital szociológus alapítójával. De természetesen élő adásunk során olvasóink is kérdezhetnek.

Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben szeptember 24-én, szerdán 15:30-kor.

