Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Közélet Klasszis Klub Somogyi Zoltán

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség? Somogyi Zoltánt kérdezzük a Klasszis Klub Live-ban

mfor.hu

A Political Capital szociológus alapítója szeptember 24-én, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

A szeptember 24-én, szerdán 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek  természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

>> Jelentkezzen most!

Magyar Péternek a közéletbe való másfél évvel ezelőtti berobbanása óta a Tisza Párt fokozatosan növelte a népszerűségét. A 2024. júniusi európai parlamenti választásokon még csak megközelíteni tudta a Fideszt, ám azt követően beérte, majd elé is került. Előnye a közvélemény-kutatások talán legfontosabbnak tekinthető kategóriájában, a biztos pártválasztók körében fokozatosan nőtt.

Egészen idén nyárig. Az utóbbi hetekben mintha bebetonozódott volna a két nagy rivális közötti különbség. Folyik a találgatás, ennek mi lehet az oka? Netán a Fidesz aktivizálódásának, a Harcosok Klubja, a Digitális Polgári Körök csatasorba állításának?

Az erőviszonyok már azelőtt megmerevedtek, hogy a Tisza gazdasági szakértője az őszi politikai szezon nyitányának tekinthető kötcsei vasárnapon – még Orbán Viktor mozgósító beszéde előtt – felfedte, ha megnyernék a jövő áprilisban esedékes választásokat, akkor – kormányra kerülve – az adórendszerben nagyobb változtatásokat hajtanának végre, a személyi jövedelemadó és az általános forgalmi adó is módosulna.

Somogyi Zoltán szeptember 24-én, szerdán 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége
Somogyi Zoltán szeptember 24-én, szerdán 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége
Fotó: Klasszis Média

Ezekre az elképzelésekre a Fidesz (és a kormány) is azonnal lecsapott, úgy beállítva a Tisza elképzeléseit, mintha Magyar Péter pártja adóemelésre készülne, amellyel valamennyi magyar rosszabbul járna. Bár „postafordultával” cáfolta ezeket a vádakat a legnagyobb ellenzéki párt vezetője, kihangsúlyozva, nemhogy szigorításra készülnek, éppen ellenkezőleg, mintegy 2 millió magyar zsebében több maradna, kérdés, mi maradt meg jobban a fejekben: a tényekkel ellentétes állítás vagy a cáfolat?

Azt sem lehet előre látni, milyen hatása lehet annak, hogy két közösségi média, a Facebook és az Instagram is követi a Google tavalyi lépését és októbertől megszünteti a politikai, választási vagy társadalmi kérdésekkel kapcsolatos hirdetéseket az Európai Unión belül. Ez elsősorban az e felületeken való megjelenésre óriási összegeket költő Fidesz esélyeit befolyásolhatja, kérdés, van-e B-terv a nagyobbik kormánypárt fiókjában.

És az is érdekes lehet, milyen formában hozzák vissza a májusban amilyen gyorsan bedobott, olyan rapid módon parkolópályára is tett átláthatósági – vagy ahogy a tartalma alapján nevezik: ellehetetlenítési – törvénytervezetet, -javaslatot.

Mindezeket tervezzük átbeszélni a következő Klasszis Klub Live-ban Somogyi Zoltánnal, a Political Capital szociológus alapítójával. De természetesen élő adásunk során olvasóink is kérdezhetnek.

Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben szeptember 24-én, szerdán 15:30-kor.

>> Jelentkezzen most!

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hoppon maradt az RTL és a TV2 – valami olyan történt, ami idén eddig még nem

Hoppon maradt az RTL és a TV2 – valami olyan történt, ami idén eddig még nem

A szuperprodukciók is kikaptak a 37. héten.

Terézváros sajátos módon államkötvénnyel spórol az önkormányzatnak

Terézváros sajátos módon államkötvénnyel spórol az önkormányzatnak

Az önkormányzat ezzel elkerüli, hogy szabad pénzeszközeit az államkincstárnál tartsa.

Innen került szarkofág a Sándor Palotába

Innen került szarkofág a Sándor Palotába

A HVG közérdekű adatigényléséből kiderült, hogy a köztársasági elnök hivatalának otthont adó Sándor-palotában jelenleg 91 olyan műtárgy található, amelyet közgyűjteményekből kölcsönöztek, térítésmentesen.

Itt vannak a számok: ennyit késett a MÁV augusztusban

Itt vannak a számok: ennyit késett a MÁV augusztusban

A MÁV-csoport vezérigazgatója szerint megtört az „augusztusi átok.”

Lehullt a lepel – ez lehet a Gyurcsány-Dobrev szakítás háttere

Lehullt a lepel – ez lehet a Gyurcsány-Dobrev szakítás háttere

A Direkt36 tényfeltáró cikke részletesen tárja fel a DK alapító elnöke májusi lelépéséhez vezető okokat.

Erre ébredtünk: belepiszkált a kormány a választási szabályokba

Erre ébredtünk: belepiszkált a kormány a választási szabályokba

A friss Magyar Közlönyben megjelent rendelet megváltoztatta a választási költségek és elszámolás szabályait, miközben a választási jegyzőkönyveket és dokumentumokat is módosította. 

Elszámolta magát Orbán Viktor

A kormányfő 284 gyilkosságért letartóztatott svéd lányról beszélt, valójában 4 volt,

Elveszítheti Mészáros Lőrinc a sztrádakoncessziót

Korántsem biztos, hogy a 2022-ben 35 évre megkapott autópálya-koncessziót 2057-ig „élvezheti” a Mészáros Lőrinc és Szijj László érdekeltségében levő MKIF Zrt. 

Még mindig eladósorban a Matolcsy-körhöz tartozó New York-i luxuslakás

Továbbra is eladó, pedig a nyáron már árat is csökkentették a tengerentúli luxuslakásnak, ami 2022-ben került Matolcsy Ádám köreihez. 

Ismét cáfol a Tisza: egy szó sem igaz a politikai álhírekből

„Ők lesznek a Tisza Párt jelöltjei” – terjeszti egy névtelen oldal, Magyar Péterék közölték, egy szó sem igaz belőle.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168