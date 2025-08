Miért beszél Orbán Viktor az utódlásáról?

Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt napokban többször is szóbahozta saját utódlásának kérdését, és olyan meglepő kijelentéseket is tett, hogy „többször is próbálkozott” azzal, hogy Áder Jánost vegye rá a miniszterelnöki poszt átvételére. Azt is bedobta a kormányfő, hogy

„ha én lettem volna Varga Judit férje, akkor valószínűleg ő lenne az első női miniszterelnök Magyarországon. De miután én már elkeltem korábban, és a férfiirigység megölte az ő életét...”

Orbán elővette Szijjártó Péter és Lázár János nevét is, mint olyan kipróbált emberek nevét, akikre rá lehet bízni az ügyeket.

Dull Szabolcs politikai elemző szerint ezekkel az üzenetekkel több célja is van Orbán Viktornak. A kormányfő szerinte egyértelművé tette korábban, hogy a Fidesz az ő vezetésével fog indulni a 2026-os választásokon, és egy utódlási verseny az elemző szerint sem tenne jót a kormánypártok esélyeinek.

Orbán egyfelől azért beszél utódlásáról Dull szerint, hogy megmutassa, nem ragaszkodik mindenáron a hatalomhoz. A másik ok az lehet, hogy ezzel is megmutassa, a Fideszben vannak kompetens, akár az országot is vezetni képes politikusok – szemben ugye a kormánymédiában egyszemélyes pártként bemutatott Tiszával.

Varga Judit és Varga Judit házasságának felemlegetése pedig kifejezetten Magyar Péternek szóló fricska lehet.

„Orbán másik célja pedig Magyar Péter triggerelése Varga Judit tehetségének újbóli emlegetésével. Magyar Péter ezt egyelőre humorral kezeli”

- fogalmaz Dull erről szóló bejegyzésében.