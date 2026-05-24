Miért felelnek a ma kinevezett államtitkárok? Megszólalt két miniszter

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, maratoni számú államtitkárt nevezett ki Sulyok Tamás Magyar Péter javaslatára, összesen 55 kinevezés jelent meg a vasárnap reggeli Magyar Közlönyben:

Itt az államtitkárok pontos feladatai ugyanakkor még nem voltak ismertek minden esetben, azokról a kormánytagok árultak el további részleteket.

Fontos területek felelőseit nevezte meg Vitézy Dávid

Ismertette a most megnevezett két új államtitkárának feladatait a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid azt írta, Barna Zsoltnak a közúti közlekedési ügyekért felelős államtitkárként a legfontosabb feladata, hogy a közutak fejlesztésénél a következő években megfelelő figyelmet kapjanak az alsóbbrendű utak is. Legalább ilyen fontos célnak nevezte a miniszter, hogy végre javuljanak a közúti baleseti statisztikák, a notórius gyorshajtókkal szemben lépjenek fel sokkal szigorúbban, és érjék el, hogy a közlekedés mindenki számára biztonságosabb legyen. Barna Zsoltra vár az új KRESZ előkészítése és az állami közutak kezelési szemléletének megújítása – közölte.

Szemerey Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár feladataként azt jelölte meg, hogy a hazai települések fejlesztésében és az épített környezet alakításában a kiszámíthatatlan, egyszemélyi döntések helyett a legkorszerűbb urbanisztikai elvek, a hosszú távú szemlélet és a magas minőségi elvárások érvényesüljenek. Célja, hogy Magyarország települései a legkisebb falvaktól a legnagyobb városokig élhetőbbé váljanak, és az állami magasépítési beruházások hatékonyságban, fenntarthatóságban és építészeti minőségben is mintaadó szerepet töltsenek be.

Államtitkárok és helyettes államtitkárok a Honvédelmi Minisztériumban

Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium (HM) új vezetését, a négy államtitkár mellett az öt helyettes államtitkárt is Ruszin-Szendi Romulusz miniszter vasárnap.

„Ők azok, akik a következő időszakban a magyar honvédelem megerősítésén, a haderő fejlesztésén és a nemzeti biztonság további erősítésén dolgoznak majd” – írta a miniszter a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz hozzátette: „célunk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelem építésünk, melynek középpontjában az ember, a katona áll”.

A HM-ben Kürtős László lesz a parlamenti, Tóth Attila a közigazgatási, Sándor Zsolt a digitalizációs és kibervédelmi, Varga Attila pedig a honvédelmi államtitkár.

A tárcavezető bemutatta a helyettes államtitkárokat is.

A védelemgazdasági helyettes államtitkár Sulyok János, aki a tárcavezető ismertetése szerint tudja, hogyan működik a minisztérium és az államigazgatás. A jogi és igazgatási helyettes államtitkár a civil életből érkező, de az államigazgatásban is dolgozó Gálóczhi-Tömösváry Zsolt, aki a miniszter várakozása szerint segíteni fog abban, hogy a honvédek jogállásáról szóló új törvény „olyan tartalommal készüljön majd el, ami mindannyiunk megelégedésére szolgál”.

A kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorhelyettese, „korábbi kiberparancsnok”. A védelempolitikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szőnyegi János, a humánpolitikai Baráth Ernő dandártábornok.