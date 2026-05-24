3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Közélet Magyar Péter Ruszin-Szendi Romulusz Vitézy Dávid

Miért felelnek a ma kinevezett államtitkárok? Megszólalt két miniszter

mfor.hu

További részletek az államtitkárokról.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, maratoni számú államtitkárt nevezett ki Sulyok Tamás Magyar Péter javaslatára, összesen 55 kinevezés jelent meg a vasárnap reggeli Magyar Közlönyben:

Itt az államtitkárok pontos feladatai ugyanakkor még nem voltak ismertek minden esetben, azokról a kormánytagok árultak el további részleteket.

Fontos területek felelőseit nevezte meg Vitézy Dávid

Ismertette a most megnevezett két új államtitkárának feladatait a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid azt írta, Barna Zsoltnak a közúti közlekedési ügyekért felelős államtitkárként a legfontosabb feladata, hogy a közutak fejlesztésénél a következő években megfelelő figyelmet kapjanak az alsóbbrendű utak is. Legalább ilyen fontos célnak nevezte a miniszter, hogy végre javuljanak a közúti baleseti statisztikák, a notórius gyorshajtókkal szemben lépjenek fel sokkal szigorúbban, és érjék el, hogy a közlekedés mindenki számára biztonságosabb legyen. Barna Zsoltra vár az új KRESZ előkészítése és az állami közutak kezelési szemléletének megújítása – közölte.

Szemerey Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár feladataként azt jelölte meg, hogy a hazai települések fejlesztésében és az épített környezet alakításában a kiszámíthatatlan, egyszemélyi döntések helyett a legkorszerűbb urbanisztikai elvek, a hosszú távú szemlélet és a magas minőségi elvárások érvényesüljenek. Célja, hogy Magyarország települései a legkisebb falvaktól a legnagyobb városokig élhetőbbé váljanak, és az állami magasépítési beruházások hatékonyságban, fenntarthatóságban és építészeti minőségben is mintaadó szerepet töltsenek be.

Államtitkárok és helyettes államtitkárok a Honvédelmi Minisztériumban

Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium (HM) új vezetését, a négy államtitkár mellett az öt helyettes államtitkárt is Ruszin-Szendi Romulusz miniszter vasárnap.

„Ők azok, akik a következő időszakban a magyar honvédelem megerősítésén, a haderő fejlesztésén és a nemzeti biztonság további erősítésén dolgoznak majd” – írta a miniszter a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz hozzátette: „célunk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelem építésünk, melynek középpontjában az ember, a katona áll”.

A HM-ben Kürtős László lesz a parlamenti, Tóth Attila a közigazgatási, Sándor Zsolt a digitalizációs és kibervédelmi, Varga Attila pedig a honvédelmi államtitkár.

A tárcavezető bemutatta a helyettes államtitkárokat is.

A védelemgazdasági helyettes államtitkár Sulyok János, aki a tárcavezető ismertetése szerint tudja, hogyan működik a minisztérium és az államigazgatás. A jogi és igazgatási helyettes államtitkár a civil életből érkező, de az államigazgatásban is dolgozó Gálóczhi-Tömösváry Zsolt, aki a miniszter várakozása szerint segíteni fog abban, hogy a honvédek jogállásáról szóló új törvény „olyan tartalommal készüljön majd el, ami mindannyiunk megelégedésére szolgál”.

A kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorhelyettese, „korábbi kiberparancsnok”. A védelempolitikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szőnyegi János, a humánpolitikai Baráth Ernő dandártábornok.

 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Államtitkárok egész hegyét nevezték ki – itt a lista!

Államtitkárok egész hegyét nevezték ki – itt a lista!

Összesen 55 nevet tettek közzé.

Lett három új államtitkára a kormánynak

Lannert Judit és Vitézy Dávid osztoznak rajtuk.

Orbán Anita elárulta a Tisza választási győzelmének titkát

Orbán Anita elárulta a Tisza választási győzelmének titkát

Nem csoda történt az új külügyminiszter szerint.

Kiderült, ki súgott Novák Katalinnak a kegyelmi döntés aláírásakor

Kiderült, ki súgott Novák Katalinnak a kegyelmi döntés aláírásakor

Kitálalt a volt államfő kabinetfőnöke.

Még egy ígéretet kipipálhat Magyar Péter, itt a kormányhatározat

Még egy ígéretet kipipálhat Magyar Péter, itt a kormányhatározat

Visszavonja a kormány a kilépést.

Azt kérte Forsthoffer Ágnes, amit Magyar Péter nem kért

Azt kérte Forsthoffer Ágnes, amit Magyar Péter nem kért

A házelnök csak kér, nem kijelent.

Fontos jelzést kap a Magyar-kormány – most még nem Brüsszelből

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy péntek estétől indul a hitelminősítések újabb köre. A gazdasági adatok alapján akár bóvliba vagy annak közelébe is vághatnák Magyarországot, ám a rendszerváltással felérő kormányváltás, a Magyar-kabinet tagjaitól eddig megismert elképzelések miatt most aligha kerül sor erre. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Ez a két legfőbb vitás pont Magyar Péter és Ursula von der Leyen között

Ez a két legfőbb vitás pont Magyar Péter és Ursula von der Leyen között

Alig több mint három hónapja maradt a Tisza-kormánynak arra, hogy megszüntesse a Helyreállítási Alapból Magyarországnak járó 10,4 milliárd euró (jelenlegi árfolyamon 3740 milliárd forint) befagyasztását. Nem mindenben tudtak megegyezni az Európai Bizottsággal.

A reggeli tiszaújvárosi robbanás több sérültjét is hazaengedték a kórházból

A reggeli tiszaújvárosi robbanás több sérültjét is hazaengedték a kórházból

A miskolci kórházban öt sérültet láttak el a péntek reggeli tiszaújvárosi robbanás után, közülük ketten már hazamehettek. A balesetben egy kétgyermekes férfi vesztette életét, a legsúlyosabb sérült pedig túl van az életveszélyen.

Orbán Viktor eltűnt az M1 híradójából

Orbán Viktor eltűnt az M1 híradójából

Tavaly májusban még 33-szor hangzott el Orbán Viktor neve a közmédiában egy hét alatt, idén mindössze négyszer. Magyar Péter 182 említésével szemben ez gyakorlatilag azt jelenti: a volt miniszterelnök eltűnt a közmédia képernyőjéről.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG