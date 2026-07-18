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Miért kell valójában Szijjártó Péter a kínaiaknak? Ez Viszont Privát

Gáspár András – Havas Gábor – Imre Lőrinc – Izsó Márton – Wéber Balázs

A hét egyik bombahíre volt, hogy Szijjártó Péter otthagyja a Fidesz-frakciót, és elszegődik egy nagy kínai autógyártóhoz. Mi állhat a háttérben, mennyire etikus ez a lépés, és kit hívnak „fehér majom”-nak az ázsiai cégeknél? Eközben Gulyás Gergely lemondott a frakcióvezetésről, Orbán Viktor pedig Amerikában meccset néz. Ez már a Fidesz vége?

A hét elején óriási port kavart az alaptörvény tizenhetedik módosítása és ezáltal Sulyok Tamás államfő távozásának kikényszerítése is. A választói akaratot teljesítette be a Tisza Párt, vagy most túllépett egy határt? És végül melyek a foci-vb tanulságai?

Erről is vitatkozott hétértékelő szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Gáspár András lapigazgató, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Imre Lőrinc újságíró.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találja: 

00:00 Intro, beköszön.
02:09 Szijjártó leigazolt a BYD-hez. Miért? Etikai aggályok.
13:38 A fehér majom-elmélet. Szijjártó, a bizniszmen. Állami támogatások.
26:44 Szétesik a Fidesz? Gulyás lemondott, Orbán Viktor Amerikában. Elpárolgó Fidesz-média.  
41:41 Alkotmánymódosítási botrány. A Sulyok-ügy.
51:52 A foci-vb: aminek örülünk, és aminek nem.
57:34 Elköszön.

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

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