Miért kell valójában Szijjártó Péter a kínaiaknak? Ez Viszont Privát

A hét elején óriási port kavart az alaptörvény tizenhetedik módosítása és ezáltal Sulyok Tamás államfő távozásának kikényszerítése is. A választói akaratot teljesítette be a Tisza Párt, vagy most túllépett egy határt? És végül melyek a foci-vb tanulságai?

Erről is vitatkozott hétértékelő szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Gáspár András lapigazgató, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Imre Lőrinc újságíró.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találja:

00:00 Intro, beköszön.

02:09 Szijjártó leigazolt a BYD-hez. Miért? Etikai aggályok.

13:38 A fehér majom-elmélet. Szijjártó, a bizniszmen. Állami támogatások.

26:44 Szétesik a Fidesz? Gulyás lemondott, Orbán Viktor Amerikában. Elpárolgó Fidesz-média.

41:41 Alkotmánymódosítási botrány. A Sulyok-ügy.

51:52 A foci-vb: aminek örülünk, és aminek nem.

57:34 Elköszön.

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