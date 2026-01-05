Szokatlan időpontban áll a sajtó elé Orbán Viktor – kövesse velünk percről percre!

A hagyomány szerint mindig karácsony előtt tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Orbán Viktor, ám most az új év első napjaiban teszi ezt. Vajon kiderül, hogy miért?

A kormányfő Facebook-oldalán is jelezte, hogy pár óra múlva indul „a baráti terefere a nemzetközi sajtó jeles képviselőivel”. Korábban azt írta, az idei év első napjai fontos emlékeztetőt adtak arról, hogy a liberális világrend felbomlóban van.

Hétfőn délelőtt 11 órakor tartja nemzetközi sajtótájékoztatóját Orbán Viktor, ahol sok minden szóba kerülhet. Minden bizonnyal téma lesz a 2026-ban induló támogatások, az orosz-ukrán háború, Donald Trump venezuelai ténykedése, Európa orosz olajról való leválása, vagy hogy 2026-ra is repülőrajtot ígér-e a kormány.

Jönnek a kérdések MTVA: április 12-én választások lesznek. Tusványoson a 106-ból 80 sikeres Fidesz-győzelmet jósolt a miniszterelnök, áll-e még a jóslata? A választási eredményekről nem mi döntünk sajnos, hanem a magyar emberek - válaszolta Orbán Viktor. Célunk megismételni a korábbi választási eredményünket. Azzal nem látom értelmét vitának, akinek Brüsszelben van gazdája - válaszolta arra a kérdésre, kiáll-e Magyar Péterrel vitázni. Financial Times: marad-e Magyarország az Európai Unió utcájában a jelenlegi helyzetben? Venezuelával kezdte a választ Orbán. Új nyelv - ezen fog a világ beszélni. Az Egyesült Államok képes a világ olajkészletének 40-50 százalékát ellenőrizni. Ez olyan erő, hogy jelentősen befolyásolja az energia világpiaci árát. Komoly esélyt látok arra, hogy a magyarok számára kedvezőbb energiapiaci helyzet jön létre a venezuelai események kapcsán. Magyarország beruházásra ajánlott ország - tért ki az újságíró azon kérdésére, miszerint bóvli kategóriát is kaptunk az elmúlt hónapban. További amerikai beruházások jönnek ide, Brüsszelen kívül is van élet. Fontos lehetőség az EU-s tagság, de Magyarországnak a világ minden blokkjával a lehető legjobb kapcsolatban kell lennie, a kínaitól kezdve a türk világig. Csak akkor lehet értelmes politikát folytatni az EU-ban, ha szuverének vagyunk. A jövőnket az Európai Unión belül, a NATO támogatásával képzeljük el, de csakis szuverén politikával - jelentette ki a miniszterelnök.

Újdonságok A családi adókedvezményeket tovább emeltük január 1-jétől. De van vállalati támogatási program, nyugdíjastámogatási program, tanárok béremelése, fegyverpénz kifizetése, közigazgatásban, szociális és kulturális rendszerben 15 százalékos béremelés, az igazságügyben is számíthatnak béremelésre. Lakossági energiatárolási program indult, ott, ahol napelemet alkalmaznak vagy szeretnének - sorolta Orbán. 2026-ban lesznek a parlamenti választások. Szerintünk vagy a brüsszeli rossz úton haladunk, vagy a magyar, jó úton.

Új korszak 1. Háború vagy béke kérdése. Távol kell tartani Magyarországot a háborútól. 2. Energia kérdése: ez a technológiai fejlődéssel is összefügg. Akik nem szuverének energiaellátás szempontjából, le fognak maradni. Fontos, hogy legyen erős ellátási láncunk és nagy energetikai cégeink. Magyarország energiaellátása rendben van - és a szuverenitásunk is - jelentette ki Orbán. Az Európai Bizottsággal szemben perre készülünk, amikor életbe lépnek a megszavazott orosz olajról való leválás miatt - tette hozzá. Cél, hogy 2027-re szűnjön meg a háborús helyzet, töröljék el a szankciókat. 3. Migráció kérdése, az európai migrációs paktum végrehajtása. 350 főt át kéne vennünk, de a magyar kormány álláspontja változatlan, nem építünk menekülttábort, és nem leszünk bevándorló ország. 4. Fejlődés lehetősége. Reális célkitűzés, hogy a magyarok jobban éljenek 2026-ban. Ebben fontos dolog, hogy a magyarok nem adják oda a pénzüket Ukrajnának. Hadikölcsönt sem adunk, ez átverés, az ukránok soha nem fogják visszafizetni szerintünk. Nem fogadjuk el a hadigazdaságra való átállást, amit Brüsszel szeretne. Magyarország kimarad ebből, békegazdaságot építünk inkább. Ez a magyar út - a brüsszeli úttal szemben.