Milák Kristóf cége bombaévet zárt

A Blikk az úszó nemcsak a versenyzéstől vonul vissza egy időre, hanem egy közeli kapcsolatát is maga mögött hagyta. Ez a kapcsolat Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárhoz fűzte, akit korábban egyfajta pótapaként kezelt. A közösségi médiában tavaly még több közös fotót is megosztottak, idén viszont már egy sem került fel. Információik szerint nem történt vita, de Milák már nem keresi korábbi bizalmasát.

Most pedig ismét felreppent a hír, hogy eltűnt, nem készül, sőt, kihagyja a július végén kezdődő szingapúri világbajnokságot is.

A kétszeres olimpiai, háromszoros világ-, nyolcszoros Európa- és háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok Milák Kristóf pályafutása alatt többször is megosztotta a szakmai berkeket és a közvéleményt. A párizsi olimpiára például titokban, véleménye szerint edző nélkül készült fel. Tavalyi történt, hogy mivel semmi információ nem volt az úszó olimpiai felkészüléséről, Wladár Sándor, az Úszószövetség elnöke azt találta mondni: Milák tartozik Magyarországnak azzal, hogy rendesen készül a párizsi olimpiára – ez szintén sokaknál kiverte a biztosítékot.

Tehát Milák Kristóf a párizsi olimpián 94 270 000 forintot vihetett haza azzal a dicsőséggel együtt, hogy a magyar úszósport történetében, Egerszegi Krisztina és Darnyi Tamás után ő a harmadik, aki két különböző olimpián is aranyérmet tudott nyerni.

Milák cégének 2025-ben a TEÁOR kötelező változásai miatt egyébként módosult a főtevékenysége, az egyéb sporttevékenység helyett immár m.n.s. sporttevékenységet jelölt be (ide tartozik például sportesemények rendezése, promóciója, egyéni vállalkozó sportemberek tevékenysége, stb.).

Tehát Milák Kristóf a párizsi olimpián 94 270 000 forintot vihetett haza azzal a dicsőséggel együtt, hogy a magyar úszósport történetében, Egerszegi Krisztina és Darnyi Tamás után ő a harmadik, aki két különböző olimpián is aranyérmet tudott nyerni.

A remek üzleti évnek köszönhetően saját tőkéje is megizmosodott: 20,6 millióról 78,3 millióra erősödött. A kiegészítő melléklet szerint pénzének legnagyobb részét az úszóbajnok euróban és forintban, kisebb részét pedig dollárban tartja.

Míg 2023-ban jóval gyengébb számokat produkált Milák Kristóf cége, az Athlete and Marketing Kft., addig – sportnyelven fogalmazva – 2024-ben igen erős számokkal csapott a célba. Abban az évben, ahol a párizsi olimpián ő maga, illetve Csipes Tamara többszörös olimpiai kajakozó vitték a magyar csapat zászlóját a megnyitó ünnepségen.

Az időről időre merész fordulatokkal, rejtélyes eltűnésekkel és meglepő kijelentéseivel a célkeresztbe kerülő olimpiai úszóbajnok, a 200 méteres pillangóúszás világcsúcstartója igen szép évet tudhat maga mögött. Hiszen a tavalyi párizsi olimpián egy arany, illetve egy ezüstérmet is szerzett – mindez lecsapódott az üzleti eredményeiben is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!