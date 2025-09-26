Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet A költségvetés helyzete

Milliárdokat csoportosított át Rogán Antalhoz a kormány az éjjel

mfor.hu

Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatokra kapott a Miniszterelnöki Kabinetiroda közel háromszorakkora összeget, mint az Ötöslottó főnyereménye.

Milliárdos nagyságrendű átcsoportosításokról adott hírt a kormány a csütörtöki Magyar Közlönyben. A költségvetés rendkívüli kormányzati intézkedésekre elkülönített tartalékaiból összesen 8 milliárd 227 millió forintot csoportosítanak át. Ebből a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda közel 4 milliárd forintot kap kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatokra.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKF) szintén ebből a forrásból 4 milliárd forintot beruházásokra. A Központi Maradványelszámolási Alapból további 8 milliárd 511 millió forintot kap az OKF ugyancsak beruházási célra.

A Magyar Falu Program költségvetéséből azonban 50 millió forintot elvon a kormány, és egyházi működési programra, valamint egyházfejlesztési támogatásokra fordítja.

