Milliárdokat fizethetnek vissza az államkasszába, bepanaszolták az Orbán-kormányt

Az Európai Bizottság szóvivője közölte, hogy nincs különösebb kommentárjuk az új beadványhoz. A magyar kormány nem válaszolt a Financial Times megkeresésére.

A Financial Times megjegyzi, hogy „a jövő évi általános választások komoly tesztet jelentenek majd Orbán számára, akinek pártja, a Fidesz tavaly először szorult az ellenzék mögé a közvélemény-kutatásokban”.

Nem ez az első ilyen panasz: 2019-ben más magyar médiacégek is beadvánnyal éltek a Bizottságnál hasonló okokból, az az eljárás még folyamatban van. Oliver Bretz, a panaszosokat támogató Euclid Law ügyvédi iroda képviselője szerint ha más ágazatról lenne szó, a Bizottság nem várakozott volna ilyen sokáig.

A Magyar Hang cikkében érzékletesebben is bemutatta a vélelmezett módszert. 2020 őszén a magyar kormány „Minden élet számít” szlogennel hirdette a járvány elleni védekezést, de csak kormánypárti hetilapokban. Bár a tíz hetilap példányszáma nagyjából fele-fele arányban oszlott meg a kormányközeli és a független szereplők között, a kormányzati hirdetések kizárólag a kormányközeli lapokban jelentek meg.

A Financial Times cikke szerint több mint egymilliárd eurónyi (mintegy 405 milliárd forintnyi) jogellenes állami támogatásban részesülhettek a magyar kormányhoz közel álló médiacégek 2015 és 2023 között. A Magyar Hang és egy névtelenséget kérő másik médium hétfőn panaszt nyújt be az Európai Bizottsághoz.

