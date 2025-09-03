Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Milliárdokat vettek le szerda reggel Budapest számlájáról

Szerdán reggel 8:30-kor inkasszálták a főváros számláját, vagyis leemeltek 4,5 milliárd forintot róla. 

Ezzel már közel mínusz 70 milliárd forintnál jár a főváros adóssága – mondta el Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a Magyar Hang-nak. Elmondta, az inkasszó annak a következménye, hogy a Magyar Államkincstár javára döntött a bíróság jogerősen másodfokon, ezért esett el a főváros az azonnali jogvédelemtől a szolidaritási hozzájárulás kapcsán, amit első fokon még megítéltek nekik.

A főigazgató szerint a mostani 4,5 milliárdos levonás a hitelkeretük rovására történt és a kamatfizetési kötelezettségeket növeli meg.

Hangsúlyozta: a döntés csak a 2024. év decemberi hónapjára vonatkozik. Tehát a főváros azon jogvédelmi kérelmét nem érinti, amit a 2025 májusa és augusztusa közötti időszakra indítványoztak, és amit első fokon meg is kaptak a Fővárosi Törvényszéktől. Így a szóban forgó 28 milliárd forintot jelen állás szerint nem kell befizetniük, az ügyben pedig másodfokú döntés nem született.

Kiss Ambrus szerint nem néz ki jól Budapest számlája
Fotó: Klasszis Média / Izsó Márton

A szeptemberi hónaptól kezdődő időszak kapcsán újabb jogvédelemhez folyamodik-e pertaktikai okokból a főváros, az azon is fog múlni Kiss Ambrus szerint, hogy meg tudnak-e állapodni a kormánnyal, de a felek közti, nyáron elkezdődött tárgyalások egyelőre nem folytatódtak, hiába kezdeményezte azt a főpolgármester.

Emlékezetes, hogy a fővárost 89 milliárdos szolidaritási hozzájárulás befizetésére kötelezte a kormány csak az idei évre, ám a városvezetés a frakciók többségének támogatásával olyan költségvetést fogadott el, amely csupán ebből 38 milliárdot fizet be. Ennek oka indoklásuk szerint az, hogy efölött az összeg fölött már az állam nettó finanszírozói lennének, ráadásul ha még be is akarnák fizetni, akkor sem lenne ennyi pénzük. Végül a főváros nehéz anyagi helyzete miatt indultak tárgyalások a kormány és Budapest között, ezek rekedtek meg egyelőre.

