Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet DK Ez Viszont Privát Fidesz Keresetek Média Politikai kommunikáció Sportbiznisz Tisza Párt Videók Dobrev Klára Gyurcsány Ferenc Magyar Péter Orbán Viktor

Milliárdokért kampányolnak, de kinek? Ki az, aki még bizonytalan? Ez Viszont Privát

Bózsó Péter – Havas Gábor – Izsó Márton – Vég Márton – Wéber Balázs

A héten írtuk meg, hogy az első félévben 80 milliárdba került nekünk az a közmédia, amelynek híradója egy friss kutatás szerint is a kormánypárt kommunikációs céljainak van alárendelve. De mire lesz elég a fideszes médiahenger? Miért közelít a kormánypárt népszerűsége a Tiszáéhoz? Mire gyúrnak a Harcosok klubja edzőtáborában? Mennyire közügy Gyurcsány Ferenc magánélete? Mit mutatnak a friss KSH-s béradatok, és mi a valóság? Mi köze Hajdú B.-nek a NER-hez? És kik azok a dolgozó szegények? Erről is vitatkozott az Ez Viszont Privát e heti adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Bózsó Péter és Vég Márton újságíró.  

Fejezetek:

00:00 Beköszön
02:58 Ki nyerte a nyarat a belpolitikában?
08:51 Miért közelít a Fidesz a Tiszához? Magyar Péter vagy Orbán Viktor alkalmasabb? Negatív kampány. Kik azok a bizonytalanok?
18:29 Ruszin-Szendi pisztolya.
22:03 Mire gyúrnak a Harcosok klubjában? Influenszerek. A Fradi és a politika. Szektásodás.
29:28 Mi van a Tiszán túl? Az MSZP bejelentése. Közügy-e Gyurcsány-Dobrev dráma?
42:48 Mennyibe kerül a fideszes közmédia? Kutatás az M1 Híradóról. Kollektív bűnösség. Hajdú B. dilemmája. RTL vs. közmédia a fociban.
55:23 Tényleg sokat keresünk? Bod Péter Ákos gondolatai. Progresszív adóztatás. Adózó szegények.    
01:02:15 Elköszön

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

A korábbi adások itt érhetők el.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Új eredmények érkeztek

Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Új eredmények érkeztek

Olvasóinkat kérdeztük a miniszterelnöki alkalmasságról.

Orbán Viktor már a reggelt is a helyszínen kezdte

Bár csak 16 órakor startol a Digitális Polgári Körök első országos találkozója, a miniszterelnök már a helyszínről posztolt. 

Bódis Kriszta: In memoriam Szabó Zsolt rendőr alezredes

Több százan gyűltek össze péntek este Hódmezővásárhelyen, hogy gyertyagyújtással emlékezzenek Szabó Zsolt rendőrkapitányra, aki öngyilkosságot követett el. A tragédia megrázta a várost; Márki-Zay Péter polgármester és a helyi Fidesz is részvétét fejezte ki.

Tagadja az állam, hogy lemondana a gyermekvédelmi intézményekről

Az államtitkár cáfolja, hogy az állam alá tartozó gyermekvédelmi intézményeket átadná az egyházaknak. 

Állítólag adományokból bérelte ki a mai DPK helyszínét a Fidesz

A ma 16 órakor kezdődő Digitális Polgári Körök első országos találkozóját nem pártpénzből, hanem magánszemélyek adományaiból bérelték ki a Papp László Sportarénát.

Rogán Antal vezényelte a végrehajtói maffiát? Megszólalt a minisztérium

Rogán Antal vezényelte a végrehajtói maffiát? Megszólalt a minisztérium

Nem voltak túl bőbeszédűek.

Stílszerűen melegített Orbán Viktor a digitális honfoglalásra

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormányfő által „szerényen” csak az 1130 évvel ezelőtti nagy történelmi eseményünkkel azonos jelentőségűnek titulált szeptember 20-ai rendezvényt a miniszterelnök olyan állítással vezette fel, amely valóságtartalma finoman szólva megkérdőjelezhető. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

A Nézőpont Intézet gyorsan előrukkolt egy Tisza-adós kutatással

A Nézőpont Intézet gyorsan előrukkolt egy Tisza-adós kutatással

Pont az jött ki, ami a kormánynak kedvez.

Mi Hazánk: Rogán Antal állt a végrehajtó maffia csúcsán

Mi Hazánk: Rogán Antal állt a végrehajtó maffia csúcsán

Bemutatták a hangfelvételeket.

Kenyában lett konzul a Tények volt műsorvezetője

Kenyában lett konzul a Tények volt műsorvezetője

Szebeni István diplomata lett.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168