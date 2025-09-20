Milliárdokért kampányolnak, de kinek? Ki az, aki még bizonytalan? Ez Viszont Privát

Fejezetek:
00:00 Beköszön
02:58 Ki nyerte a nyarat a belpolitikában?
08:51 Miért közelít a Fidesz a Tiszához? Magyar Péter vagy Orbán Viktor alkalmasabb? Negatív kampány. Kik azok a bizonytalanok?
18:29 Ruszin-Szendi pisztolya.
22:03 Mire gyúrnak a Harcosok klubjában? Influenszerek. A Fradi és a politika. Szektásodás.
29:28 Mi van a Tiszán túl? Az MSZP bejelentése. Közügy-e Gyurcsány-Dobrev dráma?
42:48 Mennyibe kerül a fideszes közmédia? Kutatás az M1 Híradóról. Kollektív bűnösség. Hajdú B. dilemmája. RTL vs. közmédia a fociban.
55:23 Tényleg sokat keresünk? Bod Péter Ákos gondolatai. Progresszív adóztatás. Adózó szegények.
01:02:15 Elköszön
A korábbi adások itt érhetők el.