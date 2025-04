Milliárdos autóvásárlásra készül az állam – érkeznek az új kormányzati Skodák?

A cikk végül kiemelte, a KEF honlapján közzétett dokumentumokból az is kiderül, hogy a Porsche-cégek az 7. osztályú, felső-közép kategóriás autóként a Skoda Octavia Essence 1.5-öt, míg a 8.osztályban a Skoda Superb Essence típust ajánlották meg – előbbit darabonként nettó 19,2 millió forintos, utóbbit nettó 23, 4 millió forintos áron.

A Magyar Hang számítása szerint bruttó 34 milliárd forint értékben szállíthatnak le autókat az állami cégeknek, míg a Magyar Suzuki Zrt. egy bruttó 10,6 milliárdos szerződést teljesíthet. A torta legkisebb szeletét, egy bruttó 3,6 milliárdos munkát a Pappas Autó kapott, ők egyterű, speciális kialakítású autókat szerezhetnek be.

A cikk szerint az április 11-én megkötött és most kihirdetett szerződések időtartama 8 évre szól, ebből azonban két évig lehet autókat és szervizcsomagokat rendelni, a kárjavításra szóló garancia pedig hat évig tart.

A Magyar Hang vette észre a Közbeszerzési Értesítőben , hogy nagy autóvásárlásra készül a kormányt és az állami szerveket is ellátó csúcsszerv, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság. Összesen ugyanis nettó 38,2 milliárd (vagy bruttó 48,6 milliárd forint) értékben kötöttek keretmegállapodást új autók beszerzésére.

