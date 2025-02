Milliók látták a videót, amelytől előre reszkettek Orbán Viktorék

Végezetül a kormányhoz köthető legismertebb üzletemberek tevékenységéről is megkérdezték a válaszadókat. Az ismertségi versenyt Mészáros Lőrinc nyerte meg 79 százalékkal, mögötte Csányi Sándor (65 százalék) és Tiborcz István (64 százalék) végzett még a képzeletbeli dobogón. Viszonylag magas ismeretség övezi rajtuk kívül Hernádi Zsolt (35 százalék), Garancsi István (33 százalék) és Szijj László (29 százalék) tevékenységét.

A gyorsfelmérésben egy narratíva-tesztet is végeztek, a szóban forgó üzleti körök meggazdagodásának problematikus mivoltát állították szembe a kormány gyakran hangoztatott narratívájával, mi szerint nemzeti érdek egy erős magyar tőkésosztály. A két narratíva közül elsöprő többséget élvez az első (62 százalékkal), a teljes népesség mindössze 13 százaléka tud azonosulni a másodikkal, miközben minden negyedik válaszadó mindkét narratívában ugyanannyi igazságot lát. Érdekesség, hogy a kormánypártiak táborában is csak 31 százaléka tud azonosulni a második narratívával, ebben a körben a középutas attitűd (mindkét álláspontban ugyanannyi igazság van) élvez relatív többséget (42 százalék).

A válaszadók relatív többségét (45 százalékát) inkább, vagy nagyon érdekli a film által feldolgozott téma (a miniszterelnökhöz közvetlenül kapcsolódó üzleti körök meggazdagodása). Még a kormánypártiak körében is közel ugyanannyian vannak a téma iránt érdeklődők (37 százalék), mint azok, akit inkább, vagy egyáltalán nem érdekel a téma (40 százalék). A legérdeklődőbbnek ebben a tekintetben is a diplomások mutatkoznak, nekik közel kétharmaduk (63 százalékuk) nyilatkozott úgy, hogy inkább, vagy nagyon érdekli őket a téma.

