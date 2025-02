Nagyot kaszált Polt Péter a forint árfolyamának romlásán

A legfőbb ügyész emellett – tavalyi vagyonnyilatkozatához hasonlóan – hét ingatlant vallott be. Egy 2008-ban vásárolt II. kerületi teremgarázsnak, egy 216-ban vásárolt balatonfüredi társasházi üdülőnek, egy 2020-ban vásárolt XII. kerületi társasházi lakásnak és egy 2022-ben vásárolt karintiai síparadicsomban (Bad Kleinkirchheim) fekvő társasházi lakásnak felerészben, míg egy fónyi pincének, egy lovasi hétvégéi háznak, valamint egy bárdudvarnoki szántónak teljes egészében tulajdonosa.

Tehát a legfőbb ügyész devizaszámlájának forintra átszámított összege 73,7 százalékkal nőtt, ebből 61 százalék a deviza nominális növekménye, míg a többit Polt a forint romlásának köszönheti. Vagy másképp megfogalmazva: ha egy eurócenttel sem nőtt volna a devizája, akkor is 700 ezer forinttal többet érne a tavaly ilyenkor eurószámlán tartott pénze.

Ez pedig azt jelenti, hogy tavaly Polt Péter devizaszámláján 23 500, most pedig 37 855,5 euró szerepelt.

A fenti összegekből forintszámlán tavaly még „csak” 10 millió 76 ezer forint volt, ami idénre 11 millió 549 ezer forintra hízott. A devizaszámláján azonban az egy évvel ezelőtti 8 millió 937 ezer 755 forint helyett már 15 millió 524 ezer 162 forintnyi deviza található. A vagyonnyilatkozatban fel kellett tüntetni az átváltási árfolyamot is, eszerint

