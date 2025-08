Milliókért influenszerkedett az MVM, Balásy Gyuláéknak is csurrant, cseppent belőle

Kapcsolódó cikk Miami Beach-i luxuslakások árának többszörösét kasszírozta be tavaly Balásy Gyula Tovább tollasodott Balásy Gyula.

A lap kérdéseinek nyomán az is kiderült, hogy a 2023-as kampányban megvalósult hat epizódért összesen 110 millió forintot fizettek ki a Balásy Gyula-féle Lounge Event Kft.-nek a tartalmak gyártása és a vagyoni jogok átruházásának ellenértékeként, 2024-ben ez az összeg 56 699 260 forint volt.

A 24.hu derítette k i, hogy az állami tulajdonú, monopolhelyzetben lévő MVM Zrt. 2023-ban és 2024-ben is milliós összegeket fizetett ki influenszereknek. Az állami tulajdonú cég fizetési listáján tizennégy influenszer szerepelt 2023-ban és 2024-ben, akik többek közt a Maldív-szigeteken, Szingapúrban és Los Angelesben készítettek „mini-dokumentumfilmeket” közpénzből.

A Maldív-szigeteken, Szingapúrban és Los Angelesben is forgattak az állami cég pénzéből.

