Minden adott a választási csaláshoz Tiszaburán?

Október 5-én időközi önkormányzati választás lesz Tiszaburán. Ilyenkor a kampány hevében különösen fontos a higgadtság és a megfontoltság, hiszen a választás után is itt élünk együtt a településen. Ezért arra kértem mindhárom polgármesterjelöltet, hogy tisztességesen, méltósággal folytassák a kampányukat – mert az itt élő emberek és Tiszabura érdeke az első!

– posztolta ki a Facebook-oldalára szeptember 23-án délután F. Kovács Sándor, Jász-Nagykun-Szolnok megye 03-as számú, karcagi központú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője.

Gyorsan reagált a honatya, ugyanis szeptember 23-án reggel jelent meg a Szabad Európa cikke, amelyben leírták: a 3300 fős településen 77 jelölt indul el az egy polgármesteri és a hat képviselői pozícióért. Nem a túltengő demokrácia miatt ennyien, a 77-ből legkevesebb 50 kamujelölt, akik nem azért indultak el, hogy nyerjenek. Őket azok indították el a választáson a cikk szerint, akik nyerni akarnak. Tiszabura helyettes-jegyzője a nagyszámú képviselőjelöltek és delegáltjaik miatt a Területi Választási Irodához fordult erősítésért, mert mint a lapnak elmondta: a szavazás törvényességének betartására összesen 4-5 embert tud beültetni egy szavazókörbe, akiknek a több mint 70 delegáltra, a gyanús mozgásokra és a segítségkérésre is figyelniük kellene.

Lesz kire szavazni Tiszaburán

A Nemzeti Választási Iroda október 3-i adatai szerint hárman szeretnének polgármesterek lenni, míg a hat képviselői székért 70-en versengenek. Képviselői helyre pályázik például: Csonka Enikő, Csonka Istvánné, Csonka Sándor, Csonka Elizabet, Csonka András, Csonkáné Tyukodi Ildikó, Csonka-Kapitány Lolita, Csonka Sándor (1983), Csonka Zsanett, Túró Richárd, Túró Ignácné, Túró Gyula, Túró Ernő, Túróné Fehér Etalka, Túró Teréz, Túróné Balog Edina, Túró Flórián, Ráczné Túró Anasztázia, Túró Katalin és még vagy tíz Fehér vezetéknevű ember.

A három polgármester-jelölt három különféle roma szervezet színeiben indul. Farkas László, a Fiatal Romák Országos Szövetségének (Firosz), Vavrik Géza, az Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesületnek (ORFME), míg Fekete Zsigmond a Cigány Közösségek Szövetségének (Cikösz) a jelöltje. Farkas László tizennyolc évig (2002-től 2014-ig, illetve 2019-től 2024-ig) vezette a falut. Legutóbb Vavrikot még a Cikösz színeiben választották polgármesternek, most viszont már az ORFME színeiben indul. A hivatalos magyarázat szerint azért hullott darabjaira a képviselőtestület idén nyáron, mert Vavrik Gézának polgármesterként trafikja is van, ezért összeférhetetlenségre hivatkozva feloszlatta magát a testület.

Nálam a tisztesség és a méltóság alapvető! Ezt ígértem a Képviselő Úrnak! Nem a Mi csapatunk szítja a feszültséget. Mi tisztességes választást akarunk! Az, hogy a két jelölttel nem vagyok hajlandó kezet fogni, sorry! Ők, ahogy engem és a családomat bántották, nem szeretnék jóban lenni velük! A színjátékot pedig nem szeretem! Képviselő Úrral jó kapcsolatot ápolunk, nem gondolom, hogy miattam, vagy a Csapatom miatt jött volna. Az viszont ma is mindenki számára világos volt, hogy az ellenem induló két jelölt között szövetség áll fenn!

– ezt Vavrik Géza írta ki a Facebookra szeptember 23-án, miután találkoztak F. Kovács Sándor parlamenti képviselővel.

Igazából mindenki fideszes

A Cikösz nyíltan elkötelezett a Fidesz iránt, elnöke korábban – egészen az államtitkári kinevezéséig – Sztojka Attila fideszes parlamenti képviselő volt. Fekete Zsigmond eddigi alpolgármester augusztus óta kampányol, a közösségi médiában megjelent közlése szerint ők mindig is a tisztességes, átlátható rendezvények és programok mellett álltak, ahol nem használják fel a közösség pénzét kampánycélokra. Osztott dinnyét, kampányfórumain volt étel-ital és zene bőven, több közmunkát és szociális támogatást ígért a helyieknek.

A Firosz szintén szimpatizál a kormánypárttal, korábbi választásokon voltak is közös jelöltjeik. A 2024-es európai parlamenti választáson tarolt is a Fidesz a faluban: Tiszaburán 93 százalékos eredményt ért el a kormánypárt listája, ez 1300 szavazatot jelent, míg a Tisza 3 százalékkal zárt a második helyen, 47 darab vokssal. Maga a parlamenti választókörzet is fideszes: 65 százalékos többséggel nyert F. Kovács Sándor 2022-ben, aki most békíteni akarta a feleket.

A Szabad Európa cikke szerint Tiszabura feltörekvő politikusainak eszköztárában nemcsak a szavazatok, hanem a személyi és lakcímkártyák megvásárlása is benne van. Ez a módszer arra jó, hogy akitől néhány ezresért megveszik és elveszik a személyi igazolványát, az másra legalább már nem tud szavazni. A személyi igazolványok felvásárlása mellett a kamatos hitelezéssel, uzsorázással is rá lehet kényszeríteni a választópolgárokat arra, hogy ikszeik a megfelelő helyekre kerüljenek. Amúgy a választás, a népszavazás és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény lényege, hogy bárki, aki ezeket az eljárásokat erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel, anyagi juttatással vagy más módon megzavarja, akadályozza, illetve meghamisítja az eredményüket, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Tiszabura a rendszerváltás környékén indult hanyatlásnak. Korábban az ország egyik legnagyobb termelőszövetkezete működött a településen, mely az emberek nagy részének adott munkát. Az elmúlt években leginkább a különböző rendőrségi ügyek miatt került be a hírekbe.