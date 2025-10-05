Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

5p
Közélet Fidesz Önkormányzatok

Minden adott a választási csaláshoz Tiszaburán?

Vég Márton
Vég Márton

A fideszes falut ellepték a kamujelöltek: 70-en indulnak 6 képviselői székért.

Október 5-én időközi önkormányzati választás lesz Tiszaburán. Ilyenkor a kampány hevében különösen fontos a higgadtság és a megfontoltság, hiszen a választás után is itt élünk együtt a településen. Ezért arra kértem mindhárom polgármesterjelöltet, hogy tisztességesen, méltósággal folytassák a kampányukat – mert az itt élő emberek és Tiszabura érdeke az első!

– posztolta ki a Facebook-oldalára szeptember 23-án délután F. Kovács Sándor, Jász-Nagykun-Szolnok megye 03-as számú, karcagi központú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője. 

Gyorsan reagált a honatya, ugyanis szeptember 23-án reggel jelent meg a Szabad Európa cikke, amelyben leírták: a 3300 fős településen 77 jelölt indul el az egy polgármesteri és a hat képviselői pozícióért. Nem a túltengő demokrácia miatt ennyien, a 77-ből legkevesebb 50 kamujelölt, akik nem azért indultak el, hogy nyerjenek. Őket azok indították el a választáson a cikk szerint, akik nyerni akarnak. Tiszabura helyettes-jegyzője a nagyszámú képviselőjelöltek és delegáltjaik miatt a Területi Választási Irodához fordult erősítésért, mert mint a lapnak elmondta: a szavazás törvényességének betartására összesen 4-5 embert tud beültetni egy szavazókörbe, akiknek a több mint 70 delegáltra, a gyanús mozgásokra és a segítségkérésre is figyelniük kellene.

Lesz kire szavazni Tiszaburán
Lesz kire szavazni Tiszaburán
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Nemzeti Választási Iroda október 3-i adatai szerint hárman szeretnének polgármesterek lenni, míg a hat képviselői székért 70-en versengenek. Képviselői helyre pályázik például: Csonka Enikő, Csonka Istvánné, Csonka Sándor, Csonka Elizabet, Csonka András, Csonkáné Tyukodi Ildikó, Csonka-Kapitány Lolita, Csonka Sándor (1983), Csonka Zsanett, Túró Richárd, Túró Ignácné, Túró Gyula, Túró Ernő, Túróné Fehér Etalka, Túró Teréz, Túróné Balog Edina, Túró Flórián, Ráczné Túró Anasztázia, Túró Katalin és még vagy tíz Fehér vezetéknevű ember.

A három polgármester-jelölt három különféle roma szervezet színeiben indul. Farkas László, a Fiatal Romák Országos Szövetségének (Firosz), Vavrik Géza, az Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesületnek (ORFME), míg Fekete Zsigmond a Cigány Közösségek Szövetségének (Cikösz) a jelöltje. Farkas László tizennyolc évig (2002-től 2014-ig, illetve 2019-től 2024-ig) vezette a falut. Legutóbb Vavrikot még a Cikösz színeiben választották polgármesternek, most viszont már az ORFME színeiben indul. A hivatalos magyarázat szerint azért hullott darabjaira a képviselőtestület idén nyáron, mert Vavrik Gézának polgármesterként trafikja is van, ezért összeférhetetlenségre hivatkozva feloszlatta magát a testület.

Nálam a tisztesség és a méltóság alapvető! Ezt ígértem a Képviselő Úrnak! Nem a Mi csapatunk szítja a feszültséget. Mi tisztességes választást akarunk! Az, hogy a két jelölttel nem vagyok hajlandó kezet fogni, sorry! Ők, ahogy engem és a családomat bántották, nem szeretnék jóban lenni velük! A színjátékot pedig nem szeretem! Képviselő Úrral jó kapcsolatot ápolunk, nem gondolom, hogy miattam, vagy a Csapatom miatt jött volna. Az viszont ma is mindenki számára világos volt, hogy az ellenem induló két jelölt között szövetség áll fenn!

– ezt Vavrik Géza írta ki a Facebookra szeptember 23-án, miután találkoztak F. Kovács Sándor parlamenti képviselővel.

Igazából mindenki fideszes

A Cikösz nyíltan elkötelezett a Fidesz iránt, elnöke korábban – egészen az államtitkári kinevezéséig – Sztojka Attila fideszes parlamenti képviselő volt. Fekete Zsigmond eddigi alpolgármester augusztus óta kampányol, a közösségi médiában megjelent közlése szerint ők mindig is a tisztességes, átlátható rendezvények és programok mellett álltak, ahol nem használják fel a közösség pénzét kampánycélokra. Osztott dinnyét, kampányfórumain volt étel-ital és zene bőven, több közmunkát és szociális támogatást ígért a helyieknek.

A Firosz szintén szimpatizál a kormánypárttal, korábbi választásokon voltak is közös jelöltjeik. A 2024-es európai parlamenti választáson tarolt is a Fidesz a faluban: Tiszaburán 93 százalékos eredményt ért el a kormánypárt listája, ez 1300 szavazatot jelent, míg a Tisza 3 százalékkal zárt a második helyen, 47 darab vokssal. Maga a parlamenti választókörzet is fideszes: 65 százalékos többséggel nyert F. Kovács Sándor 2022-ben, aki most békíteni akarta a feleket.

A Szabad Európa cikke szerint Tiszabura feltörekvő politikusainak eszköztárában nemcsak a szavazatok, hanem a személyi és lakcímkártyák megvásárlása is benne van. Ez a módszer arra jó, hogy akitől néhány ezresért megveszik és elveszik a személyi igazolványát, az másra legalább már nem tud szavazni. A személyi igazolványok felvásárlása mellett a kamatos hitelezéssel, uzsorázással is rá lehet kényszeríteni a választópolgárokat arra, hogy ikszeik a megfelelő helyekre kerüljenek. Amúgy a választás, a népszavazás és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény lényege, hogy bárki, aki ezeket az eljárásokat erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel, anyagi juttatással vagy más módon megzavarja, akadályozza, illetve meghamisítja az eredményüket, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Tiszabura a rendszerváltás környékén indult hanyatlásnak. Korábban az ország egyik legnagyobb termelőszövetkezete működött a településen, mely az emberek nagy részének adott munkát. Az elmúlt években leginkább a különböző rendőrségi ügyek miatt került be a hírekbe.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A hét ábrája: szomorú lista végén kullog Magyarország

A hét ábrája: szomorú lista végén kullog Magyarország

Az OECD adatai kiábrándító képet festenek.

Mészáros Lőrinc

Még Elon Muskot is lepipálja Mészáros Lőrinc a gazdagodás gyorsaságában

Világcsúcs ütemet diktál Magyarország a vagyonosodás tempójában.

Magyar Péter

Keményen odaszólt Magyar Péter a kormány egyik tagjának

Megismételte követelését, hogy Takács Péter távozzon posztjáról.

Ez történik majd, ha tényleg csődbe megy Budapest

Ez történik majd, ha tényleg csődbe megy Budapest

A főpolgármester szerint „ha nem lesz hitelünk, nem lesz miből nyitni a boltot januárban”.

Napok kérdése, és eldől mi lesz Magyar Péter mentelmi jogával

Napok kérdése, és eldől mi lesz Magyar Péter mentelmi jogával

Jövő kedden szavaznak.

Egészen pofátlanul trükköztek a SZÉP-kártyákkal: a Facebookon csapott le a NAV

Egészen pofátlanul trükköztek a SZÉP-kártyákkal: a Facebookon csapott le a NAV

Illegálisan pénzt váltottak így.

Meglepően elöregedett autók járják a magyar utakat

Meglepően elöregedett autók járják a magyar utakat

Az átlagéletkor 17 év volt.

Bloomberg: A forint erősödésében a Tisza áradása is szerepet játszik

Bloomberg: A forint erősödésében a Tisza áradása is szerepet játszik

A befektetők arra számítanak, hogy egy kormányváltás esetén helyreállhat Magyarország kapcsolata az Európai Unióval, a vállalkozások pedig egy kiegyenlítettebb piaci versenyben vehetnek részt.

Orbán: Miért kéne más sorsát, mint egy rossz gúnyát, magunkra venni?

Orbán: Miért kéne más sorsát, mint egy rossz gúnyát, magunkra venni?

Ukrajna uniós csatlakozásáról, az Európai Unió háborús stratégiájáról, és a népességfogyásról beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban péntek reggel.

Mészáros Lőrinc az első helyről is szintet lépett a leggazdagabb magyarok listáján

Mészáros Lőrinc az első helyről is szintet lépett a leggazdagabb magyarok listáján

A magyarországi szupergazdagok listáján Mészáros Lőrinc közel ezermilliárd forintos különbséggel áll az első helyen. A belépő 65,9 milliárd forint volt, a tíz leggazdagabb magyarnak pedig egyenként legalább 300 milliárd forintos vagyona van.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168