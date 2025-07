Minden balatoni településen lehet egy szabadstrand

Az ellenzéki párt szombati sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy miközben az északi parton már alig van szabadstrand, a fizetős strandok árai is elszabadultak: a balatontipp.hu összesítése szerint az átlagos felnőtt balatoni strandbelépő ára 13, a gyerekjegyeké 16 százalékkal nőtt, sőt volt olyan balatoni település, ahol 47 százalékkal nőtt a belépők ára. Ez egy családnak több ezer, akár tízezer forintos pluszkiadást jelenthet egyetlen strandolásra.

