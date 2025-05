Minden uniós pénztől megfosztanák Magyarországot, itt az indoklás

Kereszténydemokrata, szociáldemokrata, liberális és zöldpárti európai parlamenti képviselők közös levélben szólították fel az Európai Bizottságot, hogy állítsa le Magyarország minden uniós támogatását, írtuk meg korábban laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár cikke alapján:

A Privátbankár most arról írt, hogy korrupcióellenes munkájáról is ismert, az Orbán-kormányt gyakran kritizáló Daniel Freund zöldpárti EP-képviselő az X-en hozta nyilvánosságra a levelet.

Az Országgyűlés 2023 decemberében fogadta el a szuverenitás védelméről szóló törvényt, amely létrehozott egy új állami szervet, a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, amely – a levél szerint – „többek között azzal a feladattal rendelkezik, hogy kivizsgálja azokat a szervezeteket, amelyek külföldi finanszírozást kapnak, és állítólag a választók akaratának befolyásolására törekednek”. A törvényt „széles körben úgy értelmezik, mint egy eszközt, amelyet a kormánykritikusok, köztük a civil társadalom ellen vethetnek be”.

A dokumentum emlékeztet arra is, hogy az Európai Bizottság 2024 októberében kötelezettségszegési eljárást indított a törvény miatt, de nem függesztett fel újabb kifizetéseket, holott szerintük a jogszabály „sérti a magánélethez, a véleménynyilvánításhoz és a gyülekezéshez való jogot, valamint az ártatlanság vélelmét”.

‼️Enough is enough‼️



Orbán continues to dismantle the rule of law and violate the fundamental rights of EU citizens.



Unacceptable that we still transfer EU funds to his corrupt regime. It’s time to suspend all payments!



Our letter (26 MEPs) to Budget Commissioner Serafin ⤵️ pic.twitter.com/6VyPcsRFr8