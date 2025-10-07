Mindenki csak bottal ütheti az X-Faktor és a Sztárban sztár nyomát?

A 40. héten a kereskedelmi csatornák programjában részben változás történt, ugyanis az RTL új évaddal tért vissza Az árulók – Gyilkosság a kastélyban. A játéksorozat 405 ezres átlagos nézettséggel ért el a teljes lakosság körében. Az RTL a 18-59 évesek kiemelt kereskedelmi korcsoportjában összességében elégedett lehet, ugyanis 17,6 százalékos közönségarány mellett 250 ezren nézték átlagosan az adásokat, azaz a műsor nézőinek több mint fele a hirdetők számára kiemelten fontos korcsoportból került ki.

A TV2 nem változtatott, az Ázsia expressz dübörög tovább, a kalandozó celebek részenként 624 ezer nézőt hoztak, ezzel a széria javított az előző heti eredményéhez képest. A 18-59 évesek korcsoportjában pedig 273 ezer nézőt vonzott a készülékek elé, 19,4 százalékos közönségarány mellett – szinte teljesen megismételve a korábbi teljesítményt.

Az RTL a főműsoridő második felében is újított, a Tizenkét okos ember vetélkedő bemutatkozása jól sikerült, és 333 ezer nézőt hozott átlagosan, megelőzve a párhuzamosan futó A kísértés szerint elért 270 ezres nézettséget a teljes lakosság körében.

Sportesemények

A sportrajongók ezúttal sem unatkoztak, hiszen több olyan esemény is akadt, ami felfért az 50-es toplistára. A Forma-1 Szingapúrba érkezett, az ikonikus éjszakai nagydíjon a Mercedes színeiben George Russellt intették le elsőként, mindezt 440 ezren látták.

A focipályákon is zajlott az élet, itt szokás szerint a Fradi meccsei hozták a legjobb számokat. A zöld-fehérek a héten többször is pályára léptek:

az Európa Ligában a belga KRC Genk csapatával játszott a Ferencváros idegenben, itt a magyar csapat 1-0-s győzelmét 303 ezren látták;

míg a magyar bajnoki keretében Ferencváros-Paks meccset rendeztek, a listavezető és a lista második helyezettje 2-2-es döntetlent ért el egymás ellen, amit 265 ezren néztek.

Végül az angol bajnoki egy komoly összecsapást hozott, a Chelsea-Liverpool 2-1-es végeredménnyel zárult, amit 220 ezer néző követett a készülékek előtt.

A tehetségkutatók vezetik a nézettségi számokat

Fotó: RTL Sajtóklub

A hétvégére maradtak az igazán nagy számok

A hétvégén nem történt változás, így szombaton ismét az X-Faktor és a Megasztár csapott össze egymással. Ezúttal a teljes lakosság körében ismét a TV2 produkciója került fölénybe: a Megasztár 614 ezres közönséget vonzott, míg az X-Faktor 588 ezernél állt meg. A 18-59 éveseknél viszont az RTL örülhetett, hiszen

az X-Faktor megismételte az előző heti jó szereplést, és 339 ezer nézőjével, illetve 24,4 százalékos közönségarányával a hét legerősebb műsora lett ebben a szegmensben.

Vasárnap sem maradt el a versengés: az RTL-en tovább dübörgött a Sztárbox, amely 399 ezer nézőt ültetett a képernyők elé. Az este igazi győztese azonban a TV2 lett, hiszen a Sztárban sztár All Stars 786 ezer fős nézettséggel nemcsak a napot nyerte, hanem a hét legjobb eredményét is hozta a teljes lakosság körében.

Így alakult a heti végeredmény

Igazán a Sztárban sztár kiemelkedő teljesítményének, valamint az Ázsia expressz hétköznapi fölényének köszönhetően a 40. hétre eltűnt az egy héttel korábban tapasztalt holtverseny, és a TV2 visszaszerezte a vezetést: a 18-59 évesek korcsoportjában, a heti átlagos közönségarányok harcában a csatorna 18,1 százalékot ért el az RTL 17,6 százalékával szemben.