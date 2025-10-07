Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Közélet Média Nézettségi adatok RTL TV2

Mindenki csak bottal ütheti az X-Faktor és a Sztárban sztár nyomát?

Kollár Dóra
Kollár Dóra

A szuperprodukciók kiemelkedtek a nézettségi mezőnyből.

A 40. héten a kereskedelmi csatornák programjában részben változás történt, ugyanis az RTL új évaddal tért vissza Az árulók – Gyilkosság a kastélyban. A játéksorozat 405 ezres átlagos nézettséggel ért el a teljes lakosság körében. Az RTL a 18-59 évesek kiemelt kereskedelmi korcsoportjában összességében elégedett lehet, ugyanis 17,6 százalékos közönségarány mellett 250 ezren nézték átlagosan az adásokat, azaz a műsor nézőinek több mint fele a hirdetők számára kiemelten fontos korcsoportból került ki.

A TV2 nem változtatott, az Ázsia expressz dübörög tovább, a kalandozó celebek részenként 624 ezer nézőt hoztak, ezzel a széria javított az előző heti eredményéhez képest. A 18-59 évesek korcsoportjában pedig 273 ezer nézőt vonzott a készülékek elé, 19,4 százalékos közönségarány mellett – szinte teljesen megismételve a korábbi teljesítményt.

Az RTL a főműsoridő második felében is újított, a Tizenkét okos ember vetélkedő bemutatkozása jól sikerült, és 333 ezer nézőt hozott átlagosan, megelőzve a párhuzamosan futó A kísértés szerint elért 270 ezres nézettséget a teljes lakosság körében.

Sportesemények

A sportrajongók ezúttal sem unatkoztak, hiszen több olyan esemény is akadt, ami felfért az 50-es toplistára. A Forma-1 Szingapúrba érkezett, az ikonikus éjszakai nagydíjon a Mercedes színeiben George Russellt intették le elsőként, mindezt 440 ezren látták.

A focipályákon is zajlott az élet, itt szokás szerint a Fradi meccsei hozták a legjobb számokat. A zöld-fehérek a héten többször is pályára léptek:

  • az Európa Ligában a belga KRC Genk csapatával játszott a Ferencváros idegenben, itt a magyar csapat 1-0-s győzelmét 303 ezren látták;
  • míg a magyar bajnoki keretében Ferencváros-Paks meccset rendeztek, a listavezető és a lista második helyezettje 2-2-es döntetlent ért el egymás ellen, amit 265 ezren néztek.

Végül az angol bajnoki egy komoly összecsapást hozott, a Chelsea-Liverpool 2-1-es végeredménnyel zárult, amit 220 ezer néző követett a készülékek előtt.

A tehetségkutatók vezetik a nézettségi számokat
A tehetségkutatók vezetik a nézettségi számokat
Fotó: RTL Sajtóklub

A hétvégére maradtak az igazán nagy számok

A hétvégén nem történt változás, így szombaton ismét az X-Faktor és a Megasztár csapott össze egymással. Ezúttal a teljes lakosság körében ismét a TV2 produkciója került fölénybe: a Megasztár 614 ezres közönséget vonzott, míg az X-Faktor 588 ezernél állt meg. A 18-59 éveseknél viszont az RTL örülhetett, hiszen

az X-Faktor megismételte az előző heti jó szereplést, és 339 ezer nézőjével, illetve 24,4 százalékos közönségarányával a hét legerősebb műsora lett ebben a szegmensben.

Vasárnap sem maradt el a versengés: az RTL-en tovább dübörgött a Sztárbox, amely 399 ezer nézőt ültetett a képernyők elé. Az este igazi győztese azonban a TV2 lett, hiszen a Sztárban sztár All Stars 786 ezer fős nézettséggel nemcsak a napot nyerte, hanem a hét legjobb eredményét is hozta a teljes lakosság körében.

Így alakult a heti végeredmény

Igazán a Sztárban sztár kiemelkedő teljesítményének, valamint az Ázsia expressz hétköznapi fölényének köszönhetően a 40. hétre eltűnt az egy héttel korábban tapasztalt holtverseny, és a TV2 visszaszerezte a vezetést: a 18-59 évesek korcsoportjában, a heti átlagos közönségarányok harcában a csatorna 18,1 százalékot ért el az RTL 17,6 százalékával szemben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Balatonnál is pénzt kérnek a betelepülőktől

A Balatonnál is pénzt kérnek a betelepülőktől

Védenék a Széchenyi-család hagyományait. 

A fideszes polgármester szerint megvan az MNB-s pénz

A fideszes polgármester szerint megvan az MNB-s pénz

Saját miniszterének is ellentmondott a kecskeméti polgármester az MNB-alapítványokkal és az egyetemmel kapcsolatban?

Szijjártó Péter már biztos benne, hogy Ukrajna próbálja befolyásolni a magyar választásokat

Szijjártó Péter már biztos benne, hogy Ukrajna próbálja befolyásolni a magyar választásokat

Már nincsenek kétségei a miniszternek.

Orbán Viktor legkeményebb kritikusa áll ki legnagyobb ellenfele mellett

Orbán Viktor legkeményebb kritikusa áll ki a legnagyobb ellenfele mellett

Nem fogják kiadni Magyar Péter mentelmi jogát Daniel Freund szerint.

Nagyon felhúzták magukat Orbán Viktorék Zelenszkij megszólalásán

Nagyon felhúzták magukat Orbán Viktorék Zelenszkij megszólalásán

Kicsapta a biztosítékot az ukrán elnök azzal, amit az uniós csatlakozásról mondott.

Toroczkai László a parlamentben szólal fel

A Mi Hazánk mindenképp megtámadja majd az áprilisi választások eredményét

Toroczkai László pártelnök ezt hétfőn napirend előtt jelentette be a parlamentben.

A szociális dolgozók dobálós tüntetéssel tiltakoztak a Karmelita előtt

A szociális dolgozók dobálós tüntetéssel tiltakoztak a Karmelita előtt

Lyukas cipőket dobtak a miniszterelnök irodájának otthont adó épület elé, ezzel kifejezve, hogy a szociális ágazatban dolgozók nem tudnak megélni a fizetésükből.

Az Iványi Gábor által vezetett MET felújításokkal küzd hajléktalanellátói lehetséges bezárása ellen

Az Iványi Gábor által vezetett MET felújításokkal küzd hajléktalanellátói lehetséges bezárása ellen

„A MET megtette a szükséges jogi lépéseket, folytatja a felújításokat. A beérkező adományok és felajánlások lehetővé teszik, hogy a Fővárosi Kormányhivatal felújítási kéréseit befejezzük. A munkálatokat folyamatosan dokumentáljuk” – közölte a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET).

Így fut neki az októbernek a Fidesz és a Tisza

Így fut neki az októbernek a Fidesz és a Tisza

A Republikon kutatása szerint 8 százalékponttal vezet a Tisza a Fidesz előtt a biztos pártválasztóknál.

Felzárkózó települések 2.

Aprópénzből igyekeznek valóra váltani Matolcsy György álmát

300 ezer magyar ember él afrikai szintű szegénységben, az ő életüket változtatná meg a Felzárkózó Települések program. Ezt a Belügyminisztérium 1-2 milliárd forinttal indította el, s ma már az a cél, hogy a Brüsszelből guruló eurók leérjenek a legszegényebb emberekhez. Az uniós támogatás a töredéke annak, amelyet a kormány a Magyar Falu programra költ, és a fő koordinátor, a Máltai Szeretetszolgálat is szűkösnek éli meg a forrást. Eközben sok házban nincs vízvezeték, néhányan pedig a szomszédaiktól bérelnek fáskamrát 50-70 ezer forintért lakhatási céllal. A kiút akár 30-50 évig is tarthat.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168