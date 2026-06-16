Mindenkit kirúgtak a Pesti Srácoktól, a felelős szerkesztő olvasói segítségben bízik

Elbocsátja a Pesti Srácok összes munkavállalóját a Mediaworks – tudta meg a 24.hu a lap felelős szerkesztőjétől, Huth Gergelytől. A döntés miatt csaknem húsz embernek mondanak fel egy hónap múlva.

Huth arról is beszélt: nem biztos, hogy a lap is megszűnik, tárgyalnak a tulajdonossal, hogy tovább működtethessék az újságot. Olvasói segítséggel reális esélyt lát erre. „Nagyon remélem, hogy annál többe nem fog kerülni a lap visszaszerzése, mint amennyit mi magunk kaptunk érte” – mondta.

Korábban a HVG írt arról, hogy tömeges leépítés várható a Fidesz médiabirodalmában a választási bukás után. A lapnak akkor Huth úgy fogalmazott: „Várjuk és szomjazzuk a baloldali kollégák szolidaritását”.

Eközben a Világgazdaság szerkesztőségénél is tömeges elbocsátás történik: a Forbes arról írt, hogy reggelre berendelték a gazdasági szerkesztőség minden tagját, majd bármiféle előzetes közlés nélkül az IT-osztály elkezdte összeszedni a dolgozók számítógépeit. Újságírók arról számoltak be, hogy a szerkesztőség több tagja reggel óta nem fér hozzá a vállalati levelezéshez és csethez. A cikk szerint tíz körül kezdték behívni a dolgozókat egyesével a főszerkesztő irodájába, és elsőként az irodavezetőt bocsátották el, majd a gazdasági szerkesztőség egy olyan tagját, aki elsősorban a Világgazdaságon kívüli lapok tartalmait gyártotta. Elbocsátanak korrektorokat, olvasószerkesztőket, képszerkesztőt, de több gazdasági újságíró és hírszerkesztő sem fér hozzá a levelezéséhez.

Emellett megszűnik a Ripost.hu és a Metropol.hu, illetve a Bors sem jelent meg kedden. A Nógrád Megyei Hírlap, a Heves Megyei Hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 Óra című napilap nyomtatott kiadása július 1-től szűnik meg, a Magyar Nemzet pedig várhatóan hetilappá alakulhat.

A Media1 úgy tudja, akár 400 munkavállalót is érinthet a Mediaworksnél elkezdődött leépítés.