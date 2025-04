Mindkét demonstráción sokan gyűltek össze (frissítve)

Több ezren lehetnek a Hősök terén. A pultoknál lehet jelentkezni „passzivistának”, az „Oligarcha+” standnál támogatni lehet a Kutyapártot, és van „betiltó iroda” is, ahol arról lehet szavazni, ki mit tiltana be. A helyszínen fesztivál hangulat alakult ki, felcsendült már Kis Grófotól a Bulibáró és a Mi vagyunk a Fidesz című dal is – írja a hvg.hu.

„Szabadság, egyformaság, egyformaság – ez az új jelszavunk, mi vagyunk az új franciák” – hangzott el a csatakiáltás, majd a menet, élén a buliszekérrel 14:45 perckor elindult a Hősök teréről. Mindeközben a vonulók azt skandálják, hogy „egyformaság”.

A tömeg az orosz nagykövetség előtt elhaladva arra a megállapításra jutott, hogy „ez lesz a következő Parlament”. Felmerült annak a lehetősége, hogy vissza kellene hívni az oroszokat, ezért a „ruszkik, gyertek haza” mondatot kezdték el skandálni, majd amikor egy kicsit alábbhagyott a lelkesedés, akkor a „még egyszer, nem hallották az oroszok” mondat zengett. A menetelők szerint „olyan sokan vannak, hogy a sor vége Brüsszelben van” – a lap tudósítója szerint. Az orosz szellemiség annyira eluralkodott, hogy már orosz dalokat is énekeltek az állatbarát menetelők, sokan kutyával érkeztek, és van valaki, aki pórázon hozta ki a macskáját.

Az Andrássy úton fesztiválhangulat uralkodik

Fotó: Facebook

.... míg a Millenárison ...

Bayer Zsolt kormánypárti publicista, valamint a békemeneteket szervező CÖF tüntetést szervezett szombaton 15 órára a Millenárisra, az Európai Bizottság budapesti képviselete elé, ahol Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjének kijelentése ellen tiltakoznak. Több százan gyűltek össze a Millenárison, a tüntetők hangulatát pedig azzal fokozzák, hogy Kollár Kinga kijelentését játsszák be a hangfalakon keresztül. A készültséget mutatja, hogy a transzparensek közül több is műanyagból készült.

Menczer Tamás Fidesz-szóvivő első felszólalóként a hazaárulókról beszélt, akik ellen meg kell védeni a hazát. Mint mondta, felesége, akit ő nem hallgatott le, azt mondta, azért kell dolgoznia Menczernek, hogy a gyereke normális országban nőhessen fel – ezt már a 24.hu tudósítója írja.

Éljen Magyarország, éljen a harcosok klubja, vége van kicsi! – mondta Menczer.

Azt már Bayer Zsolt jelentette ki, hogy „Nekünk van történelmünk, van családunk, egy szóval van hazánk, a brüsszeli ügynökök takarodjanak!” Bayer egyébként felszólalásában végig „Brüsszel ügynökeiként” hivatkozott a tiszásokra. Bayer szerint Brüsszel Péter ötmillióért vállalta, hogy végrehajtja az uniós utasításokat, Kollár Kinga, a „mi kis Kingucink” pedig hétmillióért. Bayer szerint szemenszedett hazugság, hogy Orbán Viktor a Gyurcsány-kormány idején szintén a támogatások megvonását kérte volna. Szerinte a miniszterelnök felszólalásában nem volt pénzmegvonásról és támogatás-befagyasztásról, csak a Gyurcsány-kormány hazugságairól.

Frissítés:

A „vezérszónokot”, azaz Gulyás Gergelyt a Kollár Kingáról írt dallal vezették fel. Ebben olyan mondatok vannak például, minthogy „Peti, most legyen nagy pofád”, „csicskáid szájában dugó”, „egy igazi agyhalott tiszás” – írja a Telex tudósítója.

Ezután lépett színpadra a miniszter, aki arról beszélt, hogy a Tisza EP-képviselői azért dolgoznak Brüsszelben, hogy a magyaroknak rossz legyen, a magyar egészségügy, tanárok, vállalkozások ne kaphassák meg azt, ami jár nekik, az indokuk pedig: jobb esélyük lesz a győzelemre a 2026-os választáson, ehhez pedig Brüsszel segítségét kérik. „Azt hittük, Őszöd Balatonon van, de kiderült, hogy a Tiszánál”, mondta Gulyás, aki szerint „Magyar Péternek mindegy, hogy az évértékelő első sorából Orbán Viktornak, az Európai Parlament első sorából Ursula von Der Leyennek tapsol, lényeg, hogy az első sorban legyen”.

Gulyás beszéde után végül elénekelték a Himnuszt, majd vége is lett a tüntetésnek, amire egyébként Magyar Péter előzetesen úgy reagált, szerinte a Fidesz csak balhét akar kelteni.