Mini-Dubaj: fújnak egymásra, mégis házasságra kényszerülnek?

A Fővárosi Közgyűlés múlt szerdán megadta a felhatalmazást az elővásárlási joggal rendelkező Főtáv jogutódjának, a Budapesti Közművek Zrt-nek (BKM) a joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozattételre. A BKM azóta hivatalosan meg is küldte erről szóló levelét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt- nek. Választ még nem kapott.

Korábban az állam is nyílt pályázatot akart a Rákosrendezőn, aztán történt valami. Karácsony Gergely nagyon szeretné tudni, hogy mi.

Kapcsolódó cikk „Hamarosan minden kiderül” a Rákos-Dubaj szerződéséről? Karácsony Gergely megint nekimegy az állami vagyonkezelőnek Korábban az állam is nyílt pályázatot akart a Rákosrendezőn, aztán történt valami. Karácsony Gergely nagyon szeretné tudni, hogy mi.

Ha szükségessé válik a perindítás a rákosrendezői mini-Dubaj ügyében, meg fogjuk találni az illetékre a pénzt, ahogy az első vételárrészletre is sikerült fedezetet találnunk – mondta a Népszava kérdésére Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. Egy tavaly novemberi „adó saláta-törvénnyel” módosították a polgári peres eljárások indításakor fizetendő illetékek számítását. Az illetékplafon eltörlése miatt a rákosrendezői, 50,9 milliárd forintos szerződést megtámadó félnek 260,3 millió forint illetéket kell befizetnie. Az önkormányzatok ugyan illetékmentesen pereskedhetnek, de az önkormányzati cégek nem.

A Fővárosi Önkormányzat előteremti a pénzt a Rákosrendező megszerzéséért fizetendő illetékre is, ám ezt nem kíméli meg attól, hogy összeházasítsák a másik elővásárlási joggal rendelkező féllel.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!