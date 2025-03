Orbán Viktor új miniszterelnöki biztost nevezett ki

Orbán Viktor a következő szavakkal jelentette be a kinevezést Facebook oldalán:

„Új doki a fedélzeten! Dr. Kőnig Róbert, vagyis Kőnig doki miniszterelnöki biztosként csatlakozik hozzánk!

Kőnig doki gyermeksebész, jelenleg is praktizál a János Kórházban. Feladata miniszterelnöki biztosként a betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztése lesz. A munkáját be is mutatja majd a közösségi médiában, érdemes követni. Kőnig doki helyre teszi!”

Kapcsolódó cikk Újabb kijózanító pofont kapott az Orbán-kormány külföldről Az 5,6 százalékos februári éves infláció immár második hónapja a legmagasabb az Európai Unióban.

A gyermekorvos ugyanezen címmel futó videósorozatával vált ismertté a közösségi médiában.