Miniszteri biztost kapott az EU szuverenista megreformálása

Ballester-Bólya Boglárka eddig is miniszteri biztosként tevékenykedett Bóka János mellett, ám az a feladata az uniós magyar elnökség személyzeti képzése és személyzetpolitikai feladatainak összehangolása volt. E megbízatása március 1-jéig tart, az új pedig március 2-ával indul.

A miniszteri biztos Bóka János mellett dolgozott eddig is Fotó: MTI / Soós Lajos

