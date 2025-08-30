Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Mintagazdaság vagy mini Versailles épül Hatvanpusztán? Ez Viszont Privát

Csabai Károly – Havas Gábor – Izsó Márton – Litván Dániel – Wéber Balázs

Fapadosról ismét magángépre váltott a NER, amely a horvát tengerparton már a 2026-os választási győzelem tervén dolgozik. De mi van abban az osztogatáson kívül? Miért hirdet a 15 éve kormányzó Fidesz gigantikus országépítési programot? Mit láttunk Magyar Péter országjárásának révfülöpi állomásán? Miért nem lehet bemenni Hatvanpusztára, ha nincs ott mit titkolni? És miért alkalmaz kettős mércét a kormány a Barátság kőolajvezeték és Munkács bombázása ügyében?

Erről is vitatkozott a Klasszis Média szubjektív műsora, az Ez Viszont Privát e heti adásában Csabai Károly főszerkesztő, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Litván Dániel újságíró.

Fejezetek:

00:00 Beköszön

02:19 Orbán Viktor Horvátországban. Magángépre szállt a NER. Dühítő Kormányinfó.  

16:08 Változások a Fidesznél. Hova tűnt Menczer Tamás? Orbán Balázs mozgásban.   

21:06 Mi a győzelmi terv? Otthon Start. Nagy Márton mozgásban.

27:47 Megnéztük Magyar Pétert Révfülöpön.    

32:49 Magyar Péter és az „adóemelés”, Magyar Péter és a sajtó.  

41:02 Hadházy Ákos mozgásban. Hatvanpuszta titkai. Orbán Győző-interjú. Üldözés a mezőn.

53:09 Barátság, Munkács, kettős mérce

1:02:29 Elköszön

