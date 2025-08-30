Mintagazdaság vagy mini Versailles épül Hatvanpusztán? Ez Viszont Privát

Erről is vitatkozott a Klasszis Média szubjektív műsora, az Ez Viszont Privát e heti adásában Csabai Károly főszerkesztő, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Litván Dániel újságíró.
Fejezetek:
00:00 Beköszön
02:19 Orbán Viktor Horvátországban. Magángépre szállt a NER. Dühítő Kormányinfó.
16:08 Változások a Fidesznél. Hova tűnt Menczer Tamás? Orbán Balázs mozgásban.
21:06 Mi a győzelmi terv? Otthon Start. Nagy Márton mozgásban.
27:47 Megnéztük Magyar Pétert Révfülöpön.
32:49 Magyar Péter és az „adóemelés”, Magyar Péter és a sajtó.
41:02 Hadházy Ákos mozgásban. Hatvanpuszta titkai. Orbán Győző-interjú. Üldözés a mezőn.
53:09 Barátság, Munkács, kettős mérce
1:02:29 Elköszön
