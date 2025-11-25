Mínusz 37 milliárd forinttal zárhatja az évet a Fővárosi Önkormányzat

Budapest egyre közelebb kerül ahhoz a ponthoz, hogy közel 40 milliárd forintos mínusszal a számláján zárja az évet – írja a Telex. Eközben a szakszervezetek sztrájkbizottsága próbálja tárgyalóasztalhoz ültetni a kormányt és a főpolgármestert, eddig sikertelenül.

Karácsony Gergely szerint csak a kormány tudja megoldani a helyzetüket, azzal, ha „visszadják a pénzüket, amit jogtalanul vettek el”. A kormány szerint viszont semmilyen pénz nem jár vissza, Karácsonyék pedig nyugodjanak meg, a kormány „rengeteg beruházást hozott” Budapestre.

„A főváros nem ment csődbe, csődben van” – mondta Orbán Viktor keddi interjújában. Szerinte Budapest már régóta „trükkök százaival” oldja meg, hogy a költségvetési csőd ne következzen be, „intézik okosba”. A miniszterelnök azt mondta, nem igaz, hogy több az elvonás, mint amit adnak Budapestnek, szerinte a bíróság és a Kúria ítélete nem is mondta ki, hogy vissza kell adjanak pénzt a fővárosnak.

A kormány a szolidaritási hozzájáruláson keresztül dézsmálja évről évre egyre nagyobb mértékben a költségvetést – idén 90 milliárd forintot visznek el Budapesttől ezen a címen. Karácsonyék azt állítják, hogy „nettó befizetői” az államkasszának, mert az államtól különböző támogatások címen körülbelül 40 milliárd forintot kapnak, de 90-et el is vesznek tőlük, az itt keletkező 50 milliárdos különbözetet kifogásolják.

Karácsony hiába tárgyalna a kormánnyal, nem nyitottak a párbeszédre

Fotó: Facebook / Karácsony Gergely

A főváros vezetése évek óta próbálja kimondatni a bírósággal, hogy az nem fordulhat elő, hogy a főváros többet fizet be az államkasszába, mint amit onnan kap. Ezzel nem állnak rosszul, előző héten a Kúria is a fővárosnak adott igazat a szolidaritási hozzájárulás ügyében, elutasították a Magyar Államkincstár felülvizsgálatát. Ezt azután kérte az Államkincstár, hogy a bíróság úgy döntött, jogszerűtlen volt a 2023-as szolidaritási hozzájárulás levonása, és vissza kell utalni a pénzt a fővárosnak. Karácsony most arról beszélt, hogy a mostani kúriai határozat precedensértékű, mert kimondta: a szolidaritási hozzájárulás nem adó, ezért azt a kezdetek óta rossz módszerrel szedi be a kormány.

A bírósági győzelem a jelenlegi helyzetben sovány vigasz: a kormány nem tervez pénzt utalni a városnak, vitatják az ítéletet. Ebben a helyzetben a város kártérítési perrel próbálkozhat – várhatóan fog is –, de ez hosszú hónapokig, akár évekig is elhúzódhat. Másfél hónap múlva viszont le kellene zárnia a pénzügyi évet Budapestnek. Karácsonyék úgy számolnak, hogy amennyiben semmilyen külső (kormányzati) beavatkozás nincs, akkor körülbelül mínusz 37 milliárd forinttal zárják 2025-öt.

A jogszabályok szerint azonban törvénytelennek minősül, ha egy önkormányzat nem nullával vagy pluszban zárja az évet. Ha a mínuszos zárás megtörténik, akkor a bankok automatikusan felmondhatják Budapest folyószámlahitel-keretét: jövő márciusig újabb bevétele és hitele se lesz Budapestnek. Karácsony arról beszélt: ha minden így folytatódik, akkor egy mínuszos évzárás után 2026 elején előállhat az a helyzet is, hogy nem tudnak bért fizetni a dolgozóiknak.

A szakszervezetek kezében nem sok eszköz maradt, a főváros pedig jobb eszköz híján továbbra is vár a kormányra: többet nem tudnak spórolni, több pénzük pedig sehonnan nem lesz. Ha a szakszervezetek nem hirdetnek sztrájkot, akkor Karácsony Gergely ismét elrendelheti, hogy rövidebb vagy hosszabb időre álljon le a tömegközlekedés. Ez kizárólag figyelemfelhívó akciónak jó, a pénzügyi helyzetet biztosan nem oldja meg.