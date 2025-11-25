4p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Budapest Önkormányzatok Karácsony Gergely

Mínusz 37 milliárd forinttal zárhatja az évet a Fővárosi Önkormányzat

mfor.hu

Mínuszos számlával zárhatja az évet Budapest, ez azonban törvénytelen. Más megoldás viszont nem látszik, mert a kormány hónapok óta nem áll szóba a Fővárosi Önkormányzattal. Hiába a jogi győzelem, a kormány nem akar pénzt utalni a fővárosnak, a szakszervezetek aggódnak.

Budapest egyre közelebb kerül ahhoz a ponthoz, hogy közel 40 milliárd forintos mínusszal a számláján zárja az évet – írja a Telex. Eközben a szakszervezetek sztrájkbizottsága próbálja tárgyalóasztalhoz ültetni a kormányt és a főpolgármestert, eddig sikertelenül.

Karácsony Gergely szerint csak a kormány tudja megoldani a helyzetüket, azzal, ha „visszadják a pénzüket, amit jogtalanul vettek el”. A kormány szerint viszont semmilyen pénz nem jár vissza, Karácsonyék pedig nyugodjanak meg, a kormány „rengeteg beruházást hozott” Budapestre.

„A főváros nem ment csődbe, csődben van” – mondta Orbán Viktor keddi interjújában. Szerinte Budapest már régóta „trükkök százaival” oldja meg, hogy a költségvetési csőd ne következzen be, „intézik okosba”. A miniszterelnök azt mondta, nem igaz, hogy több az elvonás, mint amit adnak Budapestnek, szerinte a bíróság és a Kúria ítélete nem is mondta ki, hogy vissza kell adjanak pénzt a fővárosnak.

A kormány a szolidaritási hozzájáruláson keresztül dézsmálja évről évre egyre nagyobb mértékben a költségvetést – idén 90 milliárd forintot visznek el Budapesttől ezen a címen. Karácsonyék azt állítják, hogy „nettó befizetői” az államkasszának, mert az államtól különböző támogatások címen körülbelül 40 milliárd forintot kapnak, de 90-et el is vesznek tőlük, az itt keletkező 50 milliárdos különbözetet kifogásolják.

Karácsony hiába tárgyalna a kormánnyal, nem nyitottak a párbeszédre
Karácsony hiába tárgyalna a kormánnyal, nem nyitottak a párbeszédre
Fotó: Facebook / Karácsony Gergely

A főváros vezetése évek óta próbálja kimondatni a bírósággal, hogy az nem fordulhat elő, hogy a főváros többet fizet be az államkasszába, mint amit onnan kap. Ezzel nem állnak rosszul, előző héten a Kúria is a fővárosnak adott igazat a szolidaritási hozzájárulás ügyében, elutasították a Magyar Államkincstár felülvizsgálatát. Ezt azután kérte az Államkincstár, hogy a bíróság úgy döntött, jogszerűtlen volt a 2023-as szolidaritási hozzájárulás levonása, és vissza kell utalni a pénzt a fővárosnak. Karácsony most arról beszélt, hogy a mostani kúriai határozat precedensértékű, mert kimondta: a szolidaritási hozzájárulás nem adó, ezért azt a kezdetek óta rossz módszerrel szedi be a kormány.

A bírósági győzelem a jelenlegi helyzetben sovány vigasz: a kormány nem tervez  pénzt utalni a városnak, vitatják az ítéletet. Ebben a helyzetben a város kártérítési perrel próbálkozhat – várhatóan fog is –, de ez hosszú hónapokig, akár évekig is elhúzódhat. Másfél hónap múlva viszont le kellene zárnia a pénzügyi évet Budapestnek. Karácsonyék úgy számolnak, hogy amennyiben semmilyen külső (kormányzati) beavatkozás nincs, akkor körülbelül mínusz 37 milliárd forinttal zárják 2025-öt.

A jogszabályok szerint azonban törvénytelennek minősül, ha egy önkormányzat nem nullával vagy pluszban zárja az évet. Ha a mínuszos zárás megtörténik, akkor a bankok automatikusan felmondhatják Budapest folyószámlahitel-keretét: jövő márciusig újabb bevétele és hitele se lesz Budapestnek. Karácsony arról beszélt: ha minden így folytatódik, akkor egy mínuszos évzárás után 2026 elején előállhat az a helyzet is, hogy nem tudnak bért fizetni a dolgozóiknak. 

A szakszervezetek kezében nem sok eszköz maradt, a főváros pedig jobb eszköz híján továbbra is vár a kormányra: többet nem tudnak spórolni, több pénzük pedig sehonnan nem lesz. Ha a szakszervezetek nem hirdetnek sztrájkot, akkor Karácsony Gergely ismét elrendelheti, hogy rövidebb vagy hosszabb időre álljon le a tömegközlekedés. Ez kizárólag figyelemfelhívó akciónak jó, a pénzügyi helyzetet biztosan nem oldja meg.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyar Péter: Varga Mihály nem hódolt be a maffiafőnöknek

Magyar Péter: Varga Mihály nem hódolt be a maffiafőnöknek

A jegybank szerint Magyar Péter ártatlan.

Orbán Viktor

Osztrák köztelevízió: véget érhet az Orbán-korszak Magyarországon

Az osztrák köztelevízió (ORF) híradója, a Zeit im Bild (ZIB) szerint Magyar Péter gyakorlatilag minden közvélemény-kutatásban „egészen egyértelműen vezet”, Orbán Viktor miniszterelnök korszaka a jövő tavaszi választásokkal „véget érhet”. 

Nagy meglepetéseket hozott a Tisza jelöltállító szavazása

Nagy meglepetéseket hozott a Tisza jelöltállító szavazása

Inkább a helyi jelöltek nyertek.

Fontos választási bejelentést tett Magyar Péter

Fontos választási bejelentést tett Magyar Péter

Megvannak a Tisza előválasztáson továbbjutó jelölt-jelöltjei.

Fontos választási bejelentést tett Orbán Viktor

Megvannak a Fidesz képviselőjelöltjei.

Futball klubigazgató lett az államtitkár fia

Tállai András agrárminisztériumi államtitkár fiát nevezték ki a mezőkövesdi focicsapat klubigazgatójának.

Ekkor ismerhetjük meg a Tisza Párt első körös jelöltjeit

Ekkor tudhatjuk meg, kik jutottak tovább a Tisza Párt jelöltállításának második körébe.

Tovább ömölhetnek Rogán Antalék propagandalevelei a Covid-csatornán

Hiába marasztalta el első fokon a bíróság Rogán Antalékat, hogy kormányszócső lett a járványügyi információs csatorna, a Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint ez nem jogszerűtlen.

A magyar honvédség titkolja, de a horvátok elárulták miért zuhant le a magyar helikopter

A Honvédelmi Minisztérium hallgat a 2023-ban három magyar katona halálát okozó tragédiáról, de a horvát ügyészség elárulta a vizsgálat eredményét, így azt is, ki hibázott a baleset során.

Orbán Viktor: „Magyarország erre nem hajlandó”

Közvetlenül az európai uniós csúcs után ezt mondta Orbán Viktor. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168