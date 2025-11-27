Mire készülnek Orbán Viktorék? Érkeznek a bejelentések, itt a Kormányinfó percről percre!

Kollégánk a helyszínen kérdez, percről percre közvetítésünkben pedig ezúttal is egy frissülő hírfolyamban hozzuk el a bejelentéseket olvasóinknak.

Ahogy arról szerdai beharangozónkban is írtunk, a megszokott, délelőtt 10 órás időpontra trombitálták össze az újságírókat, a szokásos csapat, Gulyás Gergely és Vitályos Eszter várja az érdeklődőket.

Karácsony Gergely levele a miniszterelnöknek Fog-e válaszolni Orbán Viktor erre? Választ fog kapni a főpolgármester a levélre. 12 milliárd forintos támogatás a fővárosi közlekedéshez valóban jár, és a trolibuszok kérdésére is választ ad a kormány, de ez nem elegendő a budapesti helyzet megoldásához. A fővárosi közgyűlés döntését meg kell várni. Gulyás Gergely szerint a főpolgármester személyét a választók döntik el, ezt tiszteletben kell tartani.

Orbán Viktor valamikor Izraelbe utazhat A miniszterelnöknek van meghívása Izraelbe, de ennek még nincsen konkrét időpontja – mondta el Gulyás Gergely.

Oltások Lesznek-e influenza és koronavírus oltópontok? Gulyás Gergelynek egyelőre nincsenek erről információi.

Munkáshitel 34 310-en igényelték eddig a munkáshitelt - árulta el a miniszter.

Szolidaritási hozzájárulás Navracsics Tibor egyeztetést kezdeményez a települési vezetőkkel, ehhez megvan a felhatalmazása, mint önkormányzatokért felelős miniszternek, Gulyás Gergely szerint a településeknek is vannak javaslataik, ha konkrét eredmény van, azt Navracsics a kormány elé viszi majd.

Trump szerint közel van az ukrajnai békemegállapodás A budapesti békecsúcsot korábban azért halasztották, mert nem voltak elég közel az álláspontok, de az amerikai és orosz fél egyetért abban, hogy ha lesz ilyen, azt Budapesten tartják majd. Gulyás Gergely szerint nem a békekötés helyszíne a fontos, hanem az, hogy legyen béke.

A Mol és a szerbiai kőolajvállalat Vizsgálja a kormány a Mol tulajdonszerzését? Gulyás Gergely szerint ezt nem a kormánynak, hanem a Molnak kell ezt megfontolnia. A hazai ellátásbiztonságot nem befolyásolja a Szerbiába szállítandó 2,5-szörös kőolajmennyiség.

Ismét budapesti állapot A miniszter nem válaszolt arra, hogy mit kér a kormány a fővárosnak nyújtandó segítségért, de hangsúlyozta, fontos, hogy tisztán lássanak Budapest ügyeiben, de gyors segítségnyújtásra van szükség.

Béketárgyalási folyamatok Gulyás Gergely szerint Ursula von der Leyen nehezen fogja tudni megszerezni a szükséges egyenhangúságot a háború további finanszírozásához.

Drogkereskedés A kormány álláspontja szerint aki droggal kereskedik, az embert öl, a szabályozás részletein változtató törvényjavaslat nincsen a kormány vagy az Országgyűlés előtt nincsen ugyanakkor.

Fideszes jelöltek, generációváltás A győztes képviselők többsége újból elindul, de akad, ahol lesznek változások; de a kormánypártok tudják, hogy kiket fognak támogatni. Gulyás Gergely szerint a "jelölt-jelöltek" személye napokon belül kiderülhet. Hozzátette, a pártszervezetek december-januárban döntenek, utána lesz csak nyilvános a kormánypárti jelöltlista.

Medián legújabb felmérése Gulyás Gergely szavai szerint a "baloldali felmérések vágyvezéreltek", és ahogy közeledik a választás időpontja, úgy közelednek a realitásokhoz.

Budapest helyzete, Karácsony Gergely kérései A kormány azt várja, hogy a fővárosi közgyűlés foglaljon állást Budapest helyzetével kapcsolatban, ezután biztosítani fogják a város működését, olyan megoldásra van szükség, ami a működőképességet biztosítja.

Béke A miniszter hangsúlyozta, Magyarország érdeke a béke, de Magyarország nem tud az Egyesült Államok helyébe lépni a béketeremtési folyamatban, nincsenek meg az ehhez szükséges lehetőségek.

Orbán Viktor és Putyin találkozója Gulyás Gergely nem erősítette meg és nem zárta ki, hogy Orbán Viktor valóban találkozik az orosz elnökkel. Megismételte, a magyar kormány álláspontja az, hogy az amerikai béketervet kell támogatni.

Jönnek a kérdések Orbán Viktor Szerbiába utazott, milyen segítséget tud nyújtani Magyarország Szerbiának? Gulyás Gergely szerint a helyzet nehéz, az orosz tulajdonú NIS okozza a gondot, a Mol decemberben 2,5-ször több olajat szállít majd Szerbiának, a további segítségről Orbán Viktor tájékoztat majd.

Fejlesztések, beruházások 57 milliárd forintban adtak át beruházosokat az elmúlt két hétben Magyarországon - mondta el Vitályos Eszter kormányszóvivő. A Flex zalaegerszegi gyára ebből a legnagyobb tétel, mintegy 35 milliárd forint értékben, amelyhez a kormány 7,9 milliárd forintos támogatást nyújtott.

Otthon Start program Óriási az érdeklődés, már konkrét elbírált hitelekről is van szó, Gulyás Gergely legutóbbi adatai szerint 8500 ilyen történt, a legtöbb esetben házasok élnek a lehetőséggel, 10 lakásvásárlásból 4 a programmal valósul meg. A kormány várakozásai szerint a közszolgálati dolgozóknak nyújtandó lakhatási támogatás további löketet adhat majd, valamint az, hogy január elsejétől a külterületi ingatlanokat is bevonnak az Otthon Startba. A miniszter szavai szerint lassult az ingatlanárak drágulása.

Ukrajnai béketeremtés A kormány tárgyalt az amerikai béketervről, az EU-s álláspontot tévútnak tartják – mondta Gulyás Gergely. A magyar kormány szerint kulcsfontosságú, hogy Európában is támogassák a béketörekvéseket, a kontinens érdeke, hogy a háború lezáruljon. Magyarország humanitárius segítségnyújtást biztosít, az ukrán menekülteket befogadja - tette hozzá.

Még mindig nyugdíj A 2026-os költségvetésben közel 8 ezer milliárd forintot fordítanak a nyugdíjakra - mondta Gulyás Gergely.

14. havi nyugdíj December 10-én várhatóan elfogadják a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvénymódosítást – árulta el a miniszter. Egyidejűleg folyósítják a 13. havi nyugdíjjal a 14. havi nyugdíj első negyedét. A jövő évi nyugdíjemelés mértéke 3,6 százalék, a kormány ez alatti inflációt vár, így utólagos kompenzációra a várakozásaik szerint nem lesz szükség.

Budapest Tegnap ülésezett a kormány, Gulyás Gergely szavai szerint a kormány áttekintette Budapest helyzetét. Mint mondta, a kormány elkötelezett a főváros működőképességének biztosításában, azt várják, hogy a közgyűlés hivatalosan is kijelentse a fizetésképtelenséget, a kormány kész mentőcsomagot és csődsegélyt nyújtani. A miniszter szerint Budapest nem lehet működésképtelen, ez pártpolitika felett áll – tette hozzá.

Kezdődik a Kormányinfó Érkeznek a bejelentések.

A Kormányinfó ezúttal is késve kezdődik A meghirdetett 10 órás késést ezúttal sem sikerült tartani.