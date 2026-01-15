Mire készülnek Orbán Viktorék? Itt vannak Gulyás Gergely bejelentései, kövesse a Kormányinfót percről percre!

Az év második Kormányinfóján a megszokott csapat, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő várja az érdeklődőket ma 10 órától. Alább percről percre beszámolónkat olvashatják.
Otthoni energiatároló program
A program 100 milliárd forintos keretösszeggel indul meg, lényege, hogy 2,5 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást ad az állam az otthoni energiatárolók vásárlásához, ennek telepítése jellemzően 3-3,5 millió forint, így jelentős segítséget jelenthet.
Január 15-én megjelent a végleges pályázati felhívás, február 2-ig lehet pályázni a támogatás megszerzésére. Az előfeltétel az, hogy az ingatlanon legyen napelem, vagy vállalja az igénylő, hogy napelemet telepít.
13. és 14. havi nyugdíj kifizetése
A bankrendszer nem tud ennyi pénzt egyszerre biztonságosan egy napon megmozgatni, így a kifizetés, azaz a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete két nap alatt fog megérkezni az idősebbekhez - jelentette ki a miniszter.
Gulyás Gergely is beszámolt az Orbán Viktor által ma reggel belengetett nemzeti petíciós tervről, ez Ukrajna finanszírozásával kapcsolatos - a magyar emberek véleményére kíváncsiak, az tehát nem teljesen egyértelmű, hogy ez mégis miben különbözik majd a megszokott konzultációktól.
Tegnap Kormányülés volt, ez után érkezik a tájékoztató.
Miről lehet szó?
Még van pár perc a kezdésig, azonban témákból minden bizonnyal nem lesz hiány, hiszen pontosan két hét telt el a január elsején bevezetett intézkedések, köztük az olyan családtámogatások, mint az szja-mentesség szélesítése óta - nem elképzelhetetlen, hogy Gulyásék már erről is hoznak számokat.
Biztosan szóba kerülhet a választás pontos időpontjának kitűzése, a közelgő kampányidőszak, esélylatolgatás, valamint aktuális külpolitikai történések is.