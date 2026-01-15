Mire készülnek Orbán Viktorék? Itt vannak Gulyás Gergely bejelentései, kövesse a Kormányinfót percről percre!

Az év második Kormányinfóján a megszokott csapat, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő várja az érdeklődőket ma 10 órától. Alább percről percre beszámolónkat olvashatják.

Otthoni energiatároló program A program 100 milliárd forintos keretösszeggel indul meg, lényege, hogy 2,5 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást ad az állam az otthoni energiatárolók vásárlásához, ennek telepítése jellemzően 3-3,5 millió forint, így jelentős segítséget jelenthet. Január 15-én megjelent a végleges pályázati felhívás, február 2-ig lehet pályázni a támogatás megszerzésére. Az előfeltétel az, hogy az ingatlanon legyen napelem, vagy vállalja az igénylő, hogy napelemet telepít.

13. és 14. havi nyugdíj kifizetése A bankrendszer nem tud ennyi pénzt egyszerre biztonságosan egy napon megmozgatni, így a kifizetés, azaz a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete két nap alatt fog megérkezni az idősebbekhez - jelentette ki a miniszter.

Érkeznek a bejelentések Gulyás Gergely is beszámolt az Orbán Viktor által ma reggel belengetett nemzeti petíciós tervről, ez Ukrajna finanszírozásával kapcsolatos - a magyar emberek véleményére kíváncsiak, az tehát nem teljesen egyértelmű, hogy ez mégis miben különbözik majd a megszokott konzultációktól.

Kezdődik a Kormányinfó Tegnap Kormányülés volt, ez után érkezik a tájékoztató.

Tovább várakozunk Ameddig a Kormányinfóra várunk, a közmédia a kormánysajtó meg nem nevezett forrásokból származott értesülések alapján írt cikkeiből készített hírekkel szórakoztatja a közönséget - Gulyás Gergelyék pedig késnek.

Ezúttal sincsen pontos kezdés Meglepőnek egyáltalán nem nevezhető módon lesz pár perc késés a Kormányinfón