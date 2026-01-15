1p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közélet Kormányinfó

Mire készülnek Orbán Viktorék? Itt vannak Gulyás Gergely bejelentései, kövesse a Kormányinfót percről percre!

Kollár Dóra
Kollár Dóra

A szokásos időpontban tartják a tájékoztatót.

Az év második Kormányinfóján a megszokott csapat, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő várja az érdeklődőket ma 10 órától. Alább percről percre beszámolónkat olvashatják.   

Otthoni energiatároló program

A program 100 milliárd forintos keretösszeggel indul meg, lényege, hogy 2,5 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást ad az állam az otthoni energiatárolók vásárlásához, ennek telepítése jellemzően 3-3,5 millió forint, így jelentős segítséget jelenthet.

Január 15-én megjelent a végleges pályázati felhívás, február 2-ig lehet pályázni a támogatás megszerzésére. Az előfeltétel az, hogy az ingatlanon legyen napelem, vagy vállalja az igénylő, hogy napelemet telepít. 

13. és 14. havi nyugdíj kifizetése

A bankrendszer nem tud ennyi pénzt egyszerre biztonságosan egy napon megmozgatni, így a kifizetés, azaz a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete két nap alatt fog megérkezni az idősebbekhez - jelentette ki a miniszter. 

Érkeznek a bejelentések

Gulyás Gergely is beszámolt az Orbán Viktor által ma reggel belengetett nemzeti petíciós tervről, ez Ukrajna finanszírozásával kapcsolatos - a magyar emberek véleményére kíváncsiak, az tehát nem teljesen egyértelmű, hogy ez mégis miben különbözik majd a megszokott konzultációktól. 

Kezdődik a Kormányinfó

Tegnap Kormányülés volt, ez után érkezik a tájékoztató.

Tovább várakozunk

Ameddig a Kormányinfóra várunk, a közmédia a kormánysajtó meg nem nevezett forrásokból származott értesülések alapján írt cikkeiből készített hírekkel szórakoztatja a közönséget - Gulyás Gergelyék pedig késnek. 

Ezúttal sincsen pontos kezdés

Meglepőnek egyáltalán nem nevezhető módon lesz pár perc késés a Kormányinfón, addig is: olvasta már reggeli vezetőcikkünket a gimnáziumi felvételi körüli kavalkádról?

Miről lehet szó?

Még van pár perc a kezdésig, azonban témákból minden bizonnyal nem lesz hiány, hiszen pontosan két hét telt el a január elsején bevezetett intézkedések, köztük az olyan családtámogatások, mint az szja-mentesség szélesítése óta - nem elképzelhetetlen, hogy Gulyásék már erről is hoznak számokat. 

Biztosan szóba kerülhet a választás pontos időpontjának kitűzése, a közelgő kampányidőszak, esélylatolgatás, valamint aktuális külpolitikai történések is.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagyon bepöccent Magyar Péter: 20 év börtönnel fenyegeti Orbán Viktorékat

Nagyon bepöccent Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke szerint közpénzen valótlan információkat terjeszteni hűtlen kezelés.

Ungár Péter visszavonul a nagypolitikától, fontos területen dolgozik majd

Ungár Péter visszavonul a nagypolitikától, fontos területen dolgozik majd

Az LMP-s országgyűlési képviselő, és egyben az ellenzéki párt társelnöke nem indul a 2026-os választásokon.

Orbán Viktor miniszterelnök saját katonáiban bízik

Nem konzultál, petíciót indít a kormány

A „brüsszeli háborús terv” finanszírozása elleni petíció elindítását jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerdán, a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Vége Budapest átvilágításának, Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül

Vége Budapest átvilágításának, Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül

A fővárosnak kevesebb pénzből kell ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtani, mint korábban, hiszen tavaly is 13 százalékkal kevesebb adóbevétele volt, mint a Tarlós-éra utolsó évében, 2019-ben.

88 nappal a választás előtt nagyon vezet a Tisza két felmérés szerint is

88 nappal a választás előtt nagyon vezet a Tisza két felmérés szerint is

Az IDEA és a Medián is publikálta a számait.

Választás 2026: Orbán Viktor és Magyar Péter is tűzifával kampányol

Választás 2026: Orbán Viktor és Magyar Péter is tűzifával kampányol

Meghosszabbítják a szociális tűzifa programot.

Szinte bárki megszámolhatja, hány szavazatot kapott a Fidesz

Szinte bárki megszámolhatja, hány szavazatot kapott a Fidesz

Várják a jelentkezéseket a helyi választási irodák az április 12-ei országgyűlési választás szavazatszámláló bizottságaiba.

Hadházy Ákos nem adja fel – keddenként tüntet

Hadházy Ákos ismét tüntet – szerinte van értelme

Az ellenzéki képviselő folytatta rendszeres keddi tüntetés-sorozatát a fővárosban. Szólt a kétkedőkhöz.

Olyan történt az RTL-el, amire régóta nem volt példa

Olyan történt az RTL-lel, amire régóta nem volt példa

A 2. héten meglepő végeredmény született.

A Nézőpont Intézet továbbra is Fidesz előnyt lát

A Nézőpont Intézet továbbra is Fidesz-előnyt lát

Felmérésük szerint a Fidesz a listás szavazatok 47, a Tisza Párt 40, a Mi Hazánk pedig hat százalékát kapná meg egy most vasárnapi választáson.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168