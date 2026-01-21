Mire készülnek Orbán Viktorék? Jön a Kormányinfó, ezt jelenthetik be

Szerda kora délután landolt a szerkesztőségi postaládákban a csütörtökön a szokásos időben, délelőtt 10 órától rendezendő Kormányinfóra, amelyen ezúttal is Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő várja majd az érdeklődőket.

Lesz miről beszélni, ugyanis mind Orbán Viktor miniszterelnök, mind a kormányszóvivő arra utalt, hogy a szokatlan hideg miatti valamilyen, a rezsicsökkentést érintő bejelentésre készülnek – nem elképzelhetetlen, hogy megemelik a kedvezményes keretet. Emellett a miniszterelnök Trump általi béketanácsba történt meghívásáról is szó eshet, de a Mercosur megállapodás gazdaságra gyakorolt hatásairól is, az aktuális közéleti és gazdaságpolitikai témák mellett.

A Klasszis Média újságírója a helyszínen kérdezi majd a miniszter és a kormányszóvivőt, illetve szokás szerint percről percre tudósítással is készülünk önöknek.