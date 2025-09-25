Mit főztek ki Orbán Viktorék? Itt a Kormányinfó, érkeznek a bejelentések percről percre!

Csütörtök délelőttre trombitálták össze a tájékoztatót.
Ahogy arról szerdai cikkünkben is írtunk, a szerkesztőségek postaládájában landolt a szokásos meghívó a „Mit, miért tesz a kormány?” címmel futó Kormányinfóra, ahol ezúttal is Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő várja az érdeklődőket.
Jócskán lesz miről beszélni, az aktuális politikai-közéleti botrányok mellett több fontos gazdasági kérdés is előkerülhet, köztük az Otthon Start hatásai, nyugdíjügyek, valamint az orosz olaj- és gázellátás kiváltása, amellyel kapcsolatban már az amerikai elnök is üzent Magyarországnak.
Percről percre közvetítésünk:
Fegyverviselési szabályok
A jogszabályok világosak, politikai gyűlésekre nem lehet éles lőfegyverrel menni, ez komoly felelőtlenség, bűncselekmény - mondta Gulyás Gergely.
EP mentelmi döntése
A kormány álláspontja szerint azzal, hogy nem vonták vissza Magyar Péter mentelmi jogát, a politikus "Brüsszel kitartottja".
Szőlőkabóca
A borászatot fenyegeti a rovar által terjesztett szőlőbetegség, 19 vármegyéből 18-ban jelen van, a borvidékek többsége már érintett, tömegesen jelenik meg a fertőzés.
A fertőzött ültetvények kivágására 1,3 milliárd forintot biztosítanak, további 800 millió forintot drónos felmérésre, valamint további 1,7 milliárd forintot őszi és tavaszi permetezésre. A betegség emberre nem veszélyes, de a szőlőt kiirtja, a továbbterjedést meg kell akadályozni - tette hozzá.
Szőlő utcai ügy
Gulyás Gergely megismételte Tuzson Bence tegnapi bejelentését, kiskorú áldozat és elkövető nincsen, politikusok nem érintett - mondta el. Hozzátette, a kormánynak nincs titkolnivalója az ügyben, de kifejezte a véleményét, aki gyerekeket bántalmaz, annak évtizedekre börtönbe kell kerülnie.
Fegyverpénz
Hathavi fegyverpénzt fizetnek, ugyanazok kapják, akik eddig, rendőrök, katonák, NAV illetékes emberei. Újdonság, hogy a határvadászok is megkapják a fegyverpénzt, és a tisztjelölti hallgatók is. Jövő februárig fizetik ki, aki ellen eljárás van folyamatban, az annak befejeztéig nem kaphatja meg.
Leválás az orosz energiahordozókról
Gulyás Gergely az IMF jelentését ajánlja azoknak, akik kétkednek abban, hogy mekkora terhet jelentene Magyarországnak a leválás az orosz energiáról - a nemzetközi szervezet szerint akár a GDP 4 százalékának megfelelő összeget jelenthet ez. Az orosz energiabeszerzés fontosságát tegnap este Orbán Viktor is közölte Donald Trumppal.
A kormány konzultálna a témáról, nemzeti konzultáció lehet.
Mi volt a kormányülésen?
A kormány áttekintette a családtámogatások rendszerét a szerdai kormányülésen, Gulyás szavai szerint segélyalapú helyett munkaalapú lett a rendszer, de a több gyerekért kevesebb adót kell fizetni. Mint mondta, 70 ezerre növelték a bölcsődei férőhelyek számát. A miniszter további, közismert, és régóta tudott adatokat sorolt el emellett a családtámogatási rendszerről.
Hogy áll a kormány csodafegyvere?
Otthon Start program állása: a kormány folyamatos kapcsolatban van a Bankszövetséggel, az ügyintézések zökkenőmentesen haladnak. Beállt a napi ezres igénylői szám a harmadik hétre 17 ezer fölött van az igénylők száma. A miniszter szerint az eladók is megmozdultak, 20 százalékkal több ingatlant hirdettek meg szeptember első hetében, míg augusztusról szeptemberre 31 százalékkal nőtt a meghirdetések aránya - ezek 71 százaléka Budapesten van.
Közel negyedórás késéssel, de kezdünk
Érkeznek a bejelentések.
Késnek
Lassan 10 perces késésnél jár a Kormányinfó - addig is, olvasta már reggeli cikkünket?
Orbán Viktor beszélt Trumppal
Erről Szijjártó Péter számolt be tegnap este, a témák közt a háború állását, annak lezárást, valamint világgazdasági kérdéseket említettek: arra nem tért ki, hogy az orosz olajvásárlás kapcsán mit mondott az amerikai elnök.
Még van néhány perc a kezdésig
Köszöntjük olvasóinkat ezen a borús csütörtöki reggelen, még van egy pár perc a bejelentett kezdésig - igaz, az sem lenne meglepő, hogyha késnének kissé. A közmédia a várakozókat jelenleg egy élelmiszerexport beszámolójával szórakoztatja.
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!