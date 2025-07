Mit gondol Orbán Viktor Magyar Péterről? Eddig semmi nem jött be, újabb fordulat jött

A politológus a Törökülés című podcastban beszélt, amelyet a 24.hu szemlézett. Szerinte a mostani a Magyar Péter megjelenése óta a negyedik korszaka az orbáni válasznak.

A politológus felidézte: Orbán Viktor először a teljes ignorálást választotta Magyar Péterrel kapcsolatban. Aztán a váratlan eredményű EP-választás után jött a slimfites kihívásra adott „keménycsávós pozícionálás”, Schwarzeneggerrel közös gyúrás, kettlebell-edzés. Ezt váltotta fel az idén az átállás a kemény csávóról a kemény politikusra, tehát nem a kinézetben, hanem a politikai retorikában történt változás – véli Török Gábor. „Jött a repülőrajt, jött a tavaszi nagytakarítás, jött a poloskázás” – mondta.

Kapcsolódó cikk Zárt körben Orbán Viktor állítólag elismerte, hogy a választások kimenetele jelenleg nyílt Egyáltalán nincs garancia a Fidesz győzelmére.

A politológus szerint ez sem jött be, ezért most a tapasztalt veterán pozíciójában igyekeznek láttatni a miniszterelnököt. Rázós kérdésekre is válaszol, amire korábban még nem volt példa – látszik, hogy a Fidesz nem adja majd fel a küzdelmet, az utolsó pillanatig próbálkozik majd a politikai verseny megnyerésével.