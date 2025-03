Mit kockáztat, aki kimegy a Pride-ra? Orbán Viktor szerint a letartóztatást nem

Orbán Viktor: nem tartóztatnak le senkit, aki részt vesz a Pride-on

Orbán Viktor kormányfő Brüsszelben, a belga fővárosban működő Magyarország Házában, a Patrióták Európáért pártcsoport EU-csúcs előtti egyeztetésére érkezve szerdán válaszolt újságírói kérdésekre.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy Magyarország betiltja-e a Budapest Pride felvonulást, a miniszterelnök elmondta: „Ebben a pillanatban még nem tartunk ott. Amit most tettünk, hogy megváltoztattuk az alkotmányt, és kimondtuk, hogy a gyerekek alapvető joga, hogy megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljenek. Ez a legfontosabb érték, ami jóval megelőzi Magyarország polgárainak minden más alapvető jogát. Tehát ezt tettük, ami alapján be lehet tiltani mindent, ami a gyermekek érdekeivel ellentétes. Amit mi teszünk, az a gyermekeink védelmét szolgálja” – jelentette ki az MTI összefoglalója szerint.

Hozzátette: az eseményt szervezőknek a hatóságokhoz kell fordulniuk, mint minden normális esetben, és a hatóságok majd válaszolnak a kérelemre. Hangsúlyozta, hogy nem tartóztatnának le senkit, aki részt venne az eseményen, hanem bírságot kell majd fizetnie. „Ha törvénysértő vagy, ha megszeged a törvényt, akkor fizetned kell” – mondta.

Karácsony Gergely: az eddigi legnagyobb Pride készül

A témában Karácsony Gergely is megszólalt: azt írta a Facebookon:

„amióta főpolgármester vagyok, a főváros minden évben segítséget nyújtott a Budapest Pride megszervezéséhez, és ez így lesz akkor is, ha ezt a hatalom megtiltja”

- írta a bejegyzésében a főpolgármester. Kiemelte: a legmélyebb erkölcsi meggyőződése, hogy ez a város mindenkié. „Hogy csak akkor lehetünk szabadok, ha mindannyian szabadok vagyunk”. Budapest Pride lesz, méghozzá nagyobb, mint korábban bármikor – ígérte.

A 29. Budapest Pride résztvevői vonulnak az Bajcsy-Zsilinszky úton 2024. június 22-én. Idén vajon hányan lesznek?

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Nem kell félni a 200 ezres bírságtól?

Aki részt vesz a rendezvényen, korántsem kockáztat olyan sokat, mint amit a kormány el akar hitetni – írta a Társaság a Szabadságjogokért a 444-en megjelent cikkben. Büntetőeljárás nem indul; ha meg is állapítják egy résztvevő felelősségét, legfeljebb pénzbírságot lehet kapni. Ennek a maximális összege 200 ezer forint, a TASZ szerint a konkrét esetekben inkább pár tízezer forintra rúg majd. Ennek összegét is lehet csökkenteni szerintük, sőt: ha a strasburgi emberi jogi bíróság elé is elviszik az ügyet (amiben a TASZ segít), vissza is kapható a bírság minden költséggel együtt, kamatostól – írják.