Mit reagál Magyar Péter bombájára Gulyás Gergely? – kövesse velünk a Kormányinfót percről percre!

Kiemelten foglalkozott Ukrajnával a kormányülésen a kormány, Gulyás Gergely szavai szerint az EU-ban és Brüsszelben is rossz folyamatok zajlanak, eldöntötték Ukrajna kritika nélküli támogatását, és felvennék gyorsított felvételben az Európai Unióba. Hozzátette, a Bizottság fegyvereket is szállítana Ukrajnának, ez a háború elhúzódásához vezethetne.

A háztartási cikkek és drogériák esetében is bevezetik, 15 százalékos maximális árrést vezetnek be, több mint harminc kategóriában választanak termékeket.

A költségvetés azon alapul, hogy nem Ukrajnára fordítjuk a forrásokat, hanem a magyar családokra - mondta Gulyás Gergely, és elsorolta a költségvetés kapcsán a kormány által már többször is ismertetett adatokat - ezek pontos elosztását például az előző Kormányinfón Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is ismertette:

A kormányszóvivő szavai szerint 15 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások, köztük egy útszakasz, és egy tűzihorgonyzó-üzem is például.

A Kormányinfó előtt tette közzé Magyar Péter beígért hangfelvételét, a vélhetőleg titokban rögzített hanganyagban állítólag a honvédelmi miniszter beszél arról, hogy szakítani kell a békementalitással és átállni a háború felé vezető útra – bizonyára ezzel összefüggésben is kapnak kérdést Gulyás Gergelyék. Kövesse velünk percről percre az eseményeket!

A szokásos csapat, Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter várja az újságírókat. Téma lesz bőven, hiszen a napokban például a költségvetés tervezetét is benyújtották, az Európai Unió pedig lépéseket tett az orosz gáz betiltására a kontinensen.

