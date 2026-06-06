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Közélet Európai Unió Ez Viszont Privát Foci-vb 2026 GDP Sportbiznisz Üzemanyagok Videók Magyar Péter Sulyok Tamás Szoboszlai Dominik Varga Mihály

Mit szól majd a Nyugat a Sulyok-hadművelethez? Ez Viszont Privát

Havas Gábor – Herman Bernadett – Izsó Márton – Király Béla – Wéber Balázs

Magyar Péter június elsején bejelentette, hogy akár az alaptörvény módosításával, de el fogja mozdítani hivatalából Sulyok Tamást. De mennyire védhető az államfő elleni támadássorozat, és mit szól majd ehhez a Nyugat, amely eddig a tenyerén hordozza az új magyar kormányfőt? Továbbá: mit keresett Magyar Péter egy berlini rendőrmotor nyergében? Felpörög-e végre a GDP, lesznek-e megszorítások, és kell-e nekünk valójában védett benzinár? És miközben itthon Szoboszlai Dominik hétmilliós táskát villantott, a tengerentúlon kezdődik a foci-vb – ezúttal is a magyar válogatott nélkül.

Erről is vitatkozott a Klasszis Média hangsúlyozottan szubjektív műsora, az Ez Viszont Privát e heti adásában Herman Bernadett vezető szerkesztő, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Király Béla újságíró.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:    

00:00 Beköszön.
01:55 Szoboszlai gatyója. 40 év vb nélkül. Détári gólja.    
08:01 Magyar-Sulyok ketrecharc. Juttatások.     
13:15 Magyar Péter Varga Mihályhoz nem nyúl.  
17:20 Magyar Péter berlini motoron. Mire költjük az uniós pénzeket?
23:30 Tudsz-e normál bérből albérletet fizetni? A messzi Ausztria.   
28:52 Gazdasági kisokos. Lesznek-e megszorítások?  
33:25 Kell-e nekünk védett benzinár? Kimerített tartalékok. Vészhelyzet.
41:01 Orbán Viktor és az Aranykonvoj.
45:16 Magyar Péter Ukrajnával is megegyezett.
48:14 Megtippeljük, hogy ki nyeri a foci vb-t.  
49:21 Elköszön.  

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

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