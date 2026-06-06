Mit szól majd a Nyugat a Sulyok-hadművelethez? Ez Viszont Privát

Erről is vitatkozott a Klasszis Média hangsúlyozottan szubjektív műsora, az Ez Viszont Privát e heti adásában Herman Bernadett vezető szerkesztő, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Király Béla újságíró.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00 Beköszön.

01:55 Szoboszlai gatyója. 40 év vb nélkül. Détári gólja.

08:01 Magyar-Sulyok ketrecharc. Juttatások.

13:15 Magyar Péter Varga Mihályhoz nem nyúl.

17:20 Magyar Péter berlini motoron. Mire költjük az uniós pénzeket?

23:30 Tudsz-e normál bérből albérletet fizetni? A messzi Ausztria.

28:52 Gazdasági kisokos. Lesznek-e megszorítások?

33:25 Kell-e nekünk védett benzinár? Kimerített tartalékok. Vészhelyzet.

41:01 Orbán Viktor és az Aranykonvoj.

45:16 Magyar Péter Ukrajnával is megegyezett.

48:14 Megtippeljük, hogy ki nyeri a foci vb-t.

49:21 Elköszön.

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