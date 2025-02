Mit tudhatott? Valami nagyon furcsát csinált az Integritás Hatóság elnöke

Kapcsolódó cikk Amire sokan vártak: kijött az Integritás Hatóság elnökének a vagyonnyilatkozata is Sokan várták, hogy rápillanthassanak Biró Ferenc, az Integritás Hatóság (IH) elnökének legfrissebb vagyonnyilatkozatára.

Windisch László a múlt héten úgy nyilatkozott, hogy az ügyészségtől részletes tájékoztatást kér az ügyben, és döntését az ott kapott információk alapján hozza meg. Egyelőre azonban nem indított közigazgatási pert Biró Ferenc felmentése érdekében, így az elnök továbbra is az Integritás Hatóság élén maradhat.

A Központi Nyomozó Főügyészség álláspontja szerint Biró Ferenc összesen 87 millió forintos hűtlen kezeléssel gyanúsítható, amely már a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó kategóriába esik. Ha bűnösségét bizonyítják, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható rá.

Biró Ferencet január közepén gyanúsították meg először, amikor a hatóságok azt állították, hogy a saját szolgálati autója mellett egy másik járművet is béreltetett az Integritás Hatóság költségén, amelyet felesége használt. Múlt csütörtökön újabb bűncselekményekkel gyanúsították meg, köztük két egyforma összegű szerződés körüli visszaélésekkel, valamint egy családi ismerős magas fizetésű alkalmazásával. Az ügyészség szerint a Hatóság brüsszeli képviseletének létrehozására kötött szerződések gyanús körülmények között születtek, míg az intézménynél foglalkoztatott Baranyi Tibor Imre havi bruttó kétmillió forintos fizetésért kapott megbízást olyan témakörök oktatására, mint „A halál hagyományos és modern értelmezése és a létkorrupció összefüggései”.

A 444 által megszerzett dokumentum szerint Biró Ferenc egy 2023 júniusában írt levélben kezdeményezte, hogy az Integritás Hatóság elnöke maga dönthessen az elnökhelyettesek személyéről. Ha a javaslatot elfogadták volna, Biró megkerülhette volna az ÁSZ által jelölt és a köztársasági elnök által kinevezett alelnököket, és saját vezetői csapatot állíthatott volna fel. A dokumentum szerint emellett magasabb fizetést is kért magának, valamint azt, hogy az Integritás Hatóság mindenkori elnökét mentelmi jog illesse meg. A törvénymódosításokat az akkori igazságügyi miniszternél, Varga Juditnál próbálta elérni, de a javaslatok nem kerültek a parlament elé.

