MNB-botrány: csalafinta megoldáshoz folyamodtak volna Matolcsyék

De miért akarta egyáltalán kölcsönadni az Optima a leányvállalatát Száraz Istvánéknak – mármint mi volt a szerződésben szereplő magyarázat? Teszi fel a kérdést a lap. A szerződés szerint „elsősorban menedzsment feladatok teljesüléséhez kötött célok megvalósítása reményében” állapodtak meg egymással. A szerződésben az Optima nagyvonalúan rendelkezett a Quartz/Közép-Európai III által fizetendő kölcsönzési díjról, ugyanis a kölcsönadott részvényekért nem fix összeget kért. „A Kölcsönzési Díj mértéke az adott tárgyév vonatkozásában az OBA által a Részvényekre – eredménytartalék igénybevétele nélkül megállapított – ténylegesen kifizetett osztalék 0,80-szorosa”, amit „évente az adott tárgyév éves beszámolójának elfogadását követő 60 napon belül” kellett megfizetni. A lap úgy tudja és a cégnyilvántartás is alátámasztja ezt, hogy az értékpapír-szerződést néhány nappal az aláírását követően, miután a PADME kuratóriuma lecserélődött, már fel is bontották. Tudomásunk szerint a kölcsönszerződés felbontását az Optima kezdeményezte többek között a kuratóriumi tagok lemondására hivatkozva.

A megállapodással az előző alapítványi kuratórium és céges menedzsment utolsó napjaiban megpróbálták átjátszani a jegybanki PADME alapítvány vagyonkezelőjének cégét, az Optima Befektetési Zrt.-t a Közép-Európai III Magántőkealapnak. Ezt a tőkealapot korábban a Matolcsy Ádám baráti és üzleti köréhez tartozó Száraz István érdekeltségeként azonosították, részben azért, mert a tőkealap alapkezelője a Száraz tulajdonában álló Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. Ugyanakkor az is tény, hogy a Közép-Európai III bejelentett elérhetősége azon a budai, Pusztaszeri úti címen van, amely Matolcsy családi cégbirodalmának központja.

Erről is beszélt főszerkesztőnk a Trend FM-ben.

