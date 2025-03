„Mocskos Fidesz” – Sóskúton tiltakoztak az akkufeldolgozó ellen

Az Európai Bizottság engedett az európai autógyártók nyomásának. Emiatt valószínűleg az EU-ban az elektromos autókra, így a nálunk gyártott akkumulátorokra is kisebb kereslet lesz.

A sóskúti önkormányzat reagált a kijelentésre. Facebook-oldalukon azt írták, nem az történt, amit Gulyás állít. Szerintük a gyár még nem épült meg, a tiltakozásukat pedig figyelmen kívül hagyták, annak ellenére, hogy a polgármester, a képviselők, a jegyző és a főépítész is elutasították az engedélykérelmeket.

Márciusban derült ki, hogy az Andrada csoport a helyiek megkerülésével megszerezte az engedélyt az akkufeldolgozó elindításához a kormányhivataltól. A lap megkérdezte Gulyás Gergelyt, miért nem dönthetnek a sóskútiak az üzem sorsáról, ha Orbán Viktor korábban azt ígérte, hogy dönthetnek. Gulyás erre azt válaszolta, hogy eddig semmilyen gyár esetében nem igazolódtak be a lakók félelmei, és szerinte nem akkor kell tiltakozni, amikor a beruházás már megvalósult. Mint mondta, a sóskúti ügyben a kormányhivatal döntött, és ha a képviselő-testület az elején elutasította volna a beruházást, akkor nem kellett volna megvalósítani azt.

A cikk felidézi, hogy októberben még kérdéses volt a beruházás sorsa belső feszültségek, pénzhiány és a helyi vezetés rosszallása miatt. A helyiek korábban is többször tiltakoztak, a 2024 elején tartott lakossági fórumon pedig dulakodás és kiabálás is történt.

A Hvg.hu szerint péntek este több százan vettek részt fáklyás felvonuláson Sóskúton a tervezett akkufeldolgozó ellen. A tiltakozók a régi Orion épület elé vonultak, ahol többen is felszólaltak a szlovén Andrada befektetői csoport beruházása ellen. A tüntetők többek között azt skandálták, hogy „vigyék Felcsútra” a feldolgozót, illetve gyakran hangzott el a „mocskos Fidesz” rigmus is. A tömeg hangos fújolással reagált, amikor lejátszották Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter kormányinfón elhangzott nyilatkozatát az üzem ügyében.

