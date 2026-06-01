Módosítja a Tisza az Alaptörvényt, megszakad a káderkeringő

Utolsó heteiket töltik Magyar Péter szerint a Fidesz-kormányok alatt kinevezett közjogi méltóságok.

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn reggel Sulyok Tamás államfő hivatala, a Sándor-palota előtt tett nyilatkozatában közölte: A mai napon tájékoztatja a Tisza Párt frakcióját és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat, mivel az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására.

Kifejtette: módosítják az Alaptörvényt, hogy elmozdítsák Sulyok Tamást, sok millió magyar ember felhatalmazásának birtokában.

A kormányfő úgy fogalmazott „nem személyre szabott jogalkotás” útján érik majd el a jelenlegi államfő eltávolítáasát. Kérdésre válaszolva azt mondta: a jogalkotási időkerettel együtt mindössze

„egy hónap alatt megszakítjuk a káderkeroingőt”.

Fokozná a részvételiséget

Kitért arra is, hogy a módosítás minden vezetőre kiterjed majd, aki részt vett a káderkeringőben, ő pedig személy szerint mindenképpen erősítené a részvételiséget a mindenkori köztársasági elnök személyének megválasztása kapcsán.

Azaz vagy

  • közvetlen elnökválasztást szorgalmazna vagy
  • a mostani rendszert alakítaná át úgy, hogy az nagyobb teret engedjen a magyar eberek akaratának.

Magyar Péter sietve távozott a Sándor-palota előtti térről, mert Varga Mihály jegybankelnökkel találkozik, de a miniszterelnök a héten még Berlinbe és Párizsba is elrepül, majd csütörtökön kormányülésen vesz részt már ismét Budapesten. 

A kormányfő nyilatkozatát itt lehet visszanézni:
 

Milliárdos összegekről van szó. Ezt érték el tavaly a legfrissebb közlés szerint.

Az RTL híradójához jutott el egy nem akármilyen belső levél az MTVA-tól.

Nem akadályozza a kormányt a köztársasági elnök – közölte egy nemrég megjelent videós nyilatkozatban.

Az igazságügyi miniszter is elkíséri a miniszterelnököt. 

A hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak

Jelentős a miniszterelnökiciklus-limit támogatottsága.

Hiába tett szert a legnagyobb bevételre a Fidesz és a Tisza melletti pártok közül, a Demokratikus Koalíció lett a választások legnagyobb vesztese.

Még az utolsó órákban is kétmilliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege – posztolta ki szombat reggel a Facebook-oldalára a kormányfő.

A friss kormányrendelet szerint a Windisch László által elnökölt Állami Számvevőszék munkaköreit veszik górcső alá.

A volt kormányfő azt kérdezte utódjától, mi volt az ára annak, hogy az Európai Unió hozzáférhetővé tett a jogállamisági aggályok miatt zárolt összegből 16,4 milliárd eurót.

