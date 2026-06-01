Módosítja a Tisza az Alaptörvényt, megszakad a káderkeringő

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn reggel Sulyok Tamás államfő hivatala, a Sándor-palota előtt tett nyilatkozatában közölte: A mai napon tájékoztatja a Tisza Párt frakcióját és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat, mivel az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására.

Kifejtette: módosítják az Alaptörvényt, hogy elmozdítsák Sulyok Tamást, sok millió magyar ember felhatalmazásának birtokában.

A kormányfő úgy fogalmazott „nem személyre szabott jogalkotás” útján érik majd el a jelenlegi államfő eltávolítáasát. Kérdésre válaszolva azt mondta: a jogalkotási időkerettel együtt mindössze

„egy hónap alatt megszakítjuk a káderkeroingőt”.

Fokozná a részvételiséget

Kitért arra is, hogy a módosítás minden vezetőre kiterjed majd, aki részt vett a káderkeringőben, ő pedig személy szerint mindenképpen erősítené a részvételiséget a mindenkori köztársasági elnök személyének megválasztása kapcsán.

Azaz vagy

közvetlen elnökválasztást szorgalmazna vagy

a mostani rendszert alakítaná át úgy, hogy az nagyobb teret engedjen a magyar eberek akaratának.

Magyar Péter sietve távozott a Sándor-palota előtti térről, mert Varga Mihály jegybankelnökkel találkozik, de a miniszterelnök a héten még Berlinbe és Párizsba is elrepül, majd csütörtökön kormányülésen vesz részt már ismét Budapesten.

