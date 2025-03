A Momentum a Parlament előtt tiltakozik a gyülekezési szabadság korlátozása ellen

„A fasizmus akkor is fasizmus, amikor nem táborokba zárnak minket, hanem a négy fal közé” — érvelt Bedő.

„Az ellenfelek dehumanizáló poloskázása, és a közös EUs védelmi hitel csak Moszkvának jó megvétózása mellett, a gyülekezési törvény korlátozása is a putyini világ felé tolja Magyarországot. A belengetett »tavaszi nagytakarítás« elkezdődött, első célpontja a Pride és a hazai LMBTQ közösség” — írta a párt vezetője Tompos Márton Facebook bejegyzésében a kedd délutáni tiltakozás felhívásában.

