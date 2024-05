Orbán Viktor felperzseli a földet - sivatag marad utána?

A Homokhátság vízproblémája a KEHOP-os uniós pénz elköltésére az utolsó előtti a sorban – legalábbis a kormányhatározat szerint – foglalja össze a Szabad Európa. De nem csak az uniós pénzből jut alig a Homokhátságnak; a magyar adóforintokból sem nagyon, annak ellenére, hogy többször – legutóbb tavaly ősszel – megígérték Mórahalomnak, hogy kapnak 2,1 milliárdot arra, hogy a Tisza vizét csöveken keresztül elvigyék végre a településre és környékére. Csak hát a pénzt azóta sem látta, akinek kellett volna.

A Homokhátság hivatalosan félsivatag

Fotó: greendex

Korábban félsivatagosra szikkasztották, de most már vinnék a Tisza és a Duna vizét is oda, ahonnan korábban minden csepp vizet elvezettek a Tiszába. Csakhogy a korábbi kormányhatározatok ellenére pénz, úgy tűnik, nincs arra, hogy vizet pumpáljanak a Kecskeméttől a szerb határig elterülő magyar homoksivatagba. Egy március elején megjelent kormányhatározatban Magyarország elöljárói úgy rendelkeztek, hogy a KEHOP-os uniós források felhasználása során az utolsó előtti helyre rakják a magyar félsivatag vízügyi fejlesztését. Az előzetes tervek szerint a homokhátsági tervek csak tervek maradnak, mert a megvalósításuk több mint 1,4 milliárdba kerülne.

A víznek nagy ára van, és úgy tűnik, ezt a kormány is látja, ezért kerülhetett a sor szinte legvégére a legsúlyosabb vízhiánnyal küzdő magyar tájegység.

Kapcsolódó cikk Mészáros Lőrinc nagy összegben vízre fogadott, és nyert (régi videó) Az Opus Globál leányvállalata a Mészáros és Mészáros majdnem 23 milliárd forintos közbeszerzést nyert el – jelentette a tőzsdei cég.

Azonban hiába a kormányhatározat és hiába a beígért 2,1 milliárdnyi magyar adóforint. A tavalyi nagy bejelentés óta nem történt semmi, arról pedig nem tud a város polgármestere sem, hogy hol a támogatás.

„A tiszai vízpótlás befejezésének megvalósítására 2.119.729.060 Ft összeget biztosított az Országos Vízügyi Főigazgatóság javára. A fent említettekből kitűnik, hogy az összeg nem Mórahalom Város Önkormányzatához kerül, mivel állami beruházás valósul meg” – írta válaszában Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármesterea lapnak.

A projektgazda Országos Vízügyi Főigazgatóság egyelőre csak várja a pénzt. Elismerték: sem a várható kezdés, sem a várható befejezés időpontjáról nincs információjuk.

„A Homokhátság vízpótlása III/2. ütem 2. szakasz című projekthez kapcsolódóan a Mórahalom és térsége öntözésfejlesztési projekt befejezésének forrásbiztosításáról szóló 1449/2023. (X. 16.) korm. határozat rendelkezik a 2.119.729.060 forint biztosításáról. A forrás még nem áll rendelkezésünkre” – írta a lapnak válaszában az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtóosztálya.