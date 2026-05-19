Most bepillanthatunk a kegyelmi ügy bugyraiba – kövesse velünk percről percre

Magyar Péter kedden 8.30 órától sajtótájékoztatót tartott a két évvel ezelőtti kegyelmi ügy háttéreréről. Az ügyvédet végül nem nevezte meg, ám egyértelműen körül írta, ki lehet az.

Magyar Péter bejelentette, hogy nyilvánosságra hozzák K. Endre kegyelmi aktáját, felszólítva Sulyok Tamás államfőt a többi irat közzétételére. A kormányfő szavaira reagált Fülöp Botond ügyvéd, a Vidéki Prókátor néven ismert jogász, az ügy kirobbantója, aki Facebook-posztjában több ponton is vitatja az indokolások kötelező nyilvánosságát. a kegyelmi döntés lehetővé tette, hogy K. Endre erkölcsi bizonyítványt kapjon és újra dolgozhasson. Úgy véli, nagyon könnyen lehet, hogy a rendszer bukásához vezető folyamatot elindító kegyelmi döntés valódi oka valójában az volt, hoggy K. Endre erkölcsi bizonyítványt kapjon és újra dolgozhasson.

A mindenkit érdeklő botrány 9:30-ig tart majd a tájékoztató, mert indul a repülőjük Lengyelországba – kezdi elöljáróban Magyar Péter. Görög Márta igazságügyi miniszter hétfőn ismertette a kegyelmi ügy részleteit, ami eddig tudható. Létrehoztak egy oldalt, kormany.hu/igazsagtetel néven. A jelenlegi szabályozás szerint a kegyelmi ügyek nem nyilvánosak, itt azért lehet kivételt tenni, mert maga az érintett könyvet írt. K. Endre ebben számolt be, önmaga oldotta fel a titoktartást. Eseti jellegű tehát az esemény. A történet kezdetére mindenki emlékezhet (a 444.hu írta meg elsőként), és Magyar itt külön köszönti a Vidéki prókátort, hogy anno felhívta az ügyre a figyelmet. Minden azért történt így, mert a bukott kormány tagjai úgy gondolhatták, hogy ez a kegyelem soha nem kerül nyilvánosságra. A véletlenek összjátéka, a sajtó és az ügyvéd is tehet erről.

Több dokumentum is nyilvánosságra kerül 2024 februárjában mondott le Novák Katalin akkori köztársasági elnök, Varga Judit akkori igazságügyminiszter pedig szintén lemondott és visszavonult a politikától. Eddig titokszabályokra hivatkozva elutasították, hogy részleteket mondjanak el. A kegyelmi ügyek úgy zajlanak, hogy az Igazságügyi Minisztérium megvizsgálja, környezettanulmány, szakvélemény készül, majd ezek után tesz javaslatot a mindenkori igazságügyi miniszter a köztársasági elnöknek akár pozitív, akár negatív irányba. A köztársasági elnök dönt, majd az igazságügyi miniszter ellenjegyez, tehát hármas procedúra. Az nagyon ritkán fordul elő, hogy az igazságügyi miniszter nem jegyzi ellen, azaz nem írja alá a köztársasági elnök javaslatát. Most kivetít egy iratot, az Igazságügyi Minisztérium egykori előterjesztését. 49 ügyről szól a javaslat. Ez az az időpont, amikor hamarosan érkezett Ferenc pápa Magyarországra. Párhuzamosan futott egy másik kegyelmi ügy is, az elhíresült Hunnia Csoporté.

Az egykori felesége aláírása A következő dokumentumon látható, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter nem javasolta Novák Katalinnak K. Endre felmentését. Az április 27-i dokumentumot Novák Katalin már aláírta, és ezt végül Varga Judit is ellenjegyezte ugyanazon a napon. Ilyen soha nem történt még, ez önmagában egy nagyon furcsa dolog – jegyezi meg Magyar Péter. A következő (ötödik) dokumentumon öt monogram szerepel. Két esetben megváltoztatta a javaslatát az igazságügyi miniszter, 46 esetben pedig továbbra sem adta meg a kegyelmet. K. Endre ügyét kiemelték a normál ügymenetből és abban megváltoztatták az igazságügyi miniszter felterjesztését, kikerülve a szabályos szolgálati utat. Az utolsó dokumentum Tuzson Bence részére készült a 444.hu cikke után három nappal. Ferenc pápa látogatására hivatkozva azt írják, hogy minél előbb akarták az ügyet lezárni. Az is kiderül ebből, hogy 10 esetben született az igazságügyi miniszter javaslata ellenére új döntés.

Mégsem árulta el Magyar az ügyvéd nevét Sulyok Tamás jelenlegi köztársasági elnököt felszólította Magyar Péter, hogy tegye nyilvánossá az ügy többi részletetét ezek után. Tehát a szabályos prokotollt kikerülve megmásítva a volt igazságügyminiszter döntését, Novák Katalin úgy döntött, hogy meghozza K. Endre kegyelmi határozatát. Rengeteg információ eljutott hozzánk, a Fidesz szűk körében, a minisztériumból, ügyvédektől és más helyekről is az üggyel kapcsolatban – jelentette ki Magyar. Egy erős lobbi indult a kormány bizonyos körében, hogy Budaházy György ügyében is legyen kegyelem. Most azonban mégsem tudom nyilvánosságra hozni a tegnap beígért ügyvéd nevét, csak azt mondom: én nagyon szeretem a katalán művészetet - hangsúlyozta a miniszterelnök. Kezd a puzzle összeállni, és Sulyok Tamás segíthetne abban, hogy teljesen összeálljon. A jövőben változtatni fogunk a jogszabályokon, ahol pozitív a döntés a kegyelmi határozatban, ott nyilvánosságra kell hozni a tényt és a nevet.

Mi értelme volt a kegyelmi döntésnek? Érdekes kérdés. Van aki szerint, hogy kapjon nyugdíjat K. Endre, de ennél valószínűbb az iratok alapján, hogy ő szeretett volna tovább dolgozni fiatalokkal, gyerekekkel. Elsőként a 444 kérdez: van-e olyan körülmény K. Endre esetében, ami a többi felmentett esetétől eltér? 22 esetet írt alá Novák a pápalátogatás előtt, ebből 6 politikailag érzékeny (terrorizmus vádja) volt, a többi átlagos ügy volt. Az ügyvéd kilétéről: sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, hogy Budaházy György ügyvédjéről van-e szó (aki egyébként Gaudi Nagy Tamás – a szerk.) – jelentette ki a miniszterelnök. Nincs közvetlen információm Varga Judittól a végső ellenjegyzésről, de egy volt miniszter családjától igen – mondta Magyar, aki szerint az akkori kormány tagjainak mindenkinek a bíróság előtt kell elmondaniuk, mi történt, és elmondani az igazságot.