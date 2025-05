Most Erdélyben írt ki önmagának pályázatot az Erzsébet Alapítvány

A turnusokban teljes körű ellátás (szállás és napi ötszöri, speciális étrendet is kiszolgáló étkezés), továbbá számos programlehetőség biztosított. A Magyarországról érkező táborozók az Erzsébet Alapítvány szervezésében vonattal utaznak Erdélybe, és oda-vissza egy-egy éjszakát hálókocsikban töltenek a gyermekek és kísérőik.

Arról pedig a napokban a Népszava írt, hogy megszűnhet a napközis Erzsébet-tábor. A döntés mögött az állhat, hogy a kormány már nem finanszírozza a napközis táborokat, így a továbbiakban csak az ottalvós táborok szervezésére lesz lehetőség. A lap szerint szerint ezt a zánkai táborhelyen tartott márciusi szakmai nyílt napon jelentették be a táborokat szervező Erzsébet Alapítvány képviselői. Ezeket a napközis táborokat a gyermekek lakóhelyén szervezték meg az iskolák, az önkormányzatok, a családsegítő szolgálatok és a tanodák pályázatai nyomán. Egy korábbi leírás szerint a napközis Erzsébet-táborok a nyári szünet összes hetében, vagyis tíz héten át, hétfőtől péntekig biztosítottak napi négyszeri étkezést és különböző programokat, kirándulásokat a gyerekeknek, amelyekért csak egy jelképes – napi 100 forintos – részvételi díjat kellett fizetni gyermekenként.

Az, hogy az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyerekekért Alapítvány – mely kuratóriumának tagja Balog Zoltán –, voltaképpen a saját tulajdonában álló cégeinek ír ki közbeszerzést, feltűnt Vadai Ágnesnek, a DK országgyűlési képviselőjének is. Cikkünk nyomán kezdeményezésére Polt Péter – akkor még legfőbb ügyész – feljelentést tett az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány közbeszerzése ügyében, és nyomozás indult az alapítványnál. A nyomozás végén azonban „nem találtak szabálytalanságot” az alapítványnál.

A magyarországi Erzsébet-táborok gyermeküdültetésére kiírt, közel 800 milliós közbeszerzése egyébként hasonló módon zárult, mint az erdélyi. Akkor is az alapítvány kizárólagos, saját tulajdonában álló cég nyert.

Az Erdélyi Erzsébet-tábor Kft. 2023-ban 717 milliós forgalmat bonyolított – ez fennállása óta a harmadik legnagyobb nettó árbevétele. Igaz, ebből csak 1,1 millió nyereséget produkált – ami az elmúlt évek legkisebb profitja –, de legalább nem lett veszteséges, ahogy fennállása óta már négyszer is előfordult.

A Balog Zoltán nevével fémjelzett Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány a magyarországi Erzsébet-táborok gyermeküdültetési szolgáltatásai után most az erdélyi Erzsébet-tábor üzemeltetésére írt ki közbeszerzést.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!